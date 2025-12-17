'추풍낙엽' 비트코인 1차 지지선 뚫렸다…투자자 긴장

비트코인이 1차 지지선으로 평가받던 8만6000달러 선을 하회하면서 추가 하락 우려가 커지고 있다.

암호화폐 전문 매체 코인데스크는 15일(현지시각) 비트코인 가격이 전일 대비 3% 넘게 하락해 8만6000달러를 기록했다고 전했다.

이날 가상자산 시장은 글로벌 금융시장에서 위험 회피 심리가 확산되며 전반적인 약세를 보였다.

암호화폐 정보 플랫폼 코인마켓캡에 따르면, 16일(한국시각) 오전 11시20분 기준 비트코인은 전날보다 3.56% 하락한 8만5940달러에 거래되고 있다.

시가총액 2위 이더리움은 5.08% 하락한 2962달러를 기록했으며, 바이낸스 코인도 3.61% 내린 857달러에 거래됐다.

이번 하락세는 미국 연방준비제도의 금리 행보, 일본은행의 긴축 가능성 등 글로벌 거시경제 변수에 대한 경계심이 겹친 영향으로 분석된다.

특히 일본은행의 금리 인상 가능성은 저금리 엔화를 활용한 ‘엔 캐리 트레이드’ 자금이 급격히 빠져나가면서 대규모 청산을 유발할 수 있다는 우려를 키우고 있다.

이번 주 미국에서는 연방정부 셧다운 여파로 미뤄졌던 소비자물가지수(CPI) 등 주요 경제 지표가 공개될 예정이다.

