“회장님들 여기 사시네”…대기업 총수 70% 사는 ‘이곳’

총수 일가 436명 주소 분석

이태원·한남동에 100명 몰려

서울 남산에서 바라본 도심 풍경. 연합뉴스

대기업 총수 70%가 서울 용산·강남·서초구에 살고 있다는 조사 결과가 나왔다. 이 중 용산구 이태원·한남동이 전체의 20%를 웃돌 정도로 많은 총수 일가가 거주하고 있었다.

17일 기업데이터연구소 CEO스코어가 거주지(주소) 조사가 가능한 2025년 지정 대기업집단 62곳의 총수 일가 436명의 주소를 분석한 결과, 조사 대상의 93.8%인 409명이 서울에 거주 중인 것으로 나타났다.

이어 경기도 17명(3.9%), 해외 4명(0.9%), 부산 2명(0.5%), 인천·전북·대전·충북 각 1명(0.2%) 순이었다.

서울에서는 용산(29.1%, 127명)·강남(25.9%, 113명)·서초(14.9%, 65명) 3개 구에 사는 총수들이 전체의 69.9%인 305명이었다.

동 단위로 보면 용산구 이태원·한남동에 가장 많은 총수 일가가 거주하는 것으로 파악됐다. 삼성, SK, 현대차, LG 등 32개 그룹의 총수 일가 100명(22.9%)이 이들 지역에 주소를 두고 있었다.

대기업 총수 일가 거주지 조사 결과. CEO스코어 제공

이어 성북구 성북동 37명(8.5%), 서초구 반포동 24명(5.5%), 서초구 방배동 18명(4.1%), 강남구 청담동 17명(3.9%), 성동구 성수동 15명(3.4%) 등의 순이다.

경기도에서는 성남시 분당구에 10명(2.3%), 양평군 3명(0.7%)이 거주 중이었다.

부산에는 부산 및 경남 지역 기반 기업인 DN과 아이에스지주 등 그룹의 총수 일가 2명(0.5%)이 주소지를 두고 있었다.

이번 조사는 지분보유 공시를 통해 주소 확인이 가능한 총수 일가를 대상으로 했다.

공시상 주소와 알려진 실거주지가 다른 경우는 공시에 기재된 주소를 반영했다.

같은 주소로 공시된 배우자 및 30세 미만 자녀는 중복 산정 가능성을 고려해 집계에서 제외했다.