유홍준 “환단고기는 열등감 반영된 사관”...이 대통령 ‘환빠’ 논란 일축

유홍준 국립중앙박물관장이 최근 정치권에서 논란이 된 이재명 대통령의 ‘환단고기 발언’에 대해 “민족적 열등의식을 상상력으로 해서 자기만족했던 사관”이라는 입장을 밝혔다.

16일(현지시각) 유홍준 국립중앙박물관장이 미국 워싱턴DC 한국문화원에서 한국 고미술사를 주제로 특별강연을 하고 있다. 뉴스1

16일(현지시각) 미국 워싱턴DC 한국문화원에서 열린 강연 행사에서 유 관장은 이 대통령의 최근 환단고기 발언을 언급하며 “대통령이 ‘환빠’(환단고기의 내용을 사실로 믿거나 그 사관을 지지하는 사람들) 이야기를 했던 것은 환빠를 지지해서가 아니라 그 골치 아픈 환빠를 동북아역사재단이 어떻게 대처하느냐가 물어본 것”이라고 말했다.

그러면서 환단고기에 대해 “(그 내용은) 고조선이 세계지배를 했다는 이야기인데, 그것을 우리가 따라야 하는가”하고 되물으며 “역사로 증명하는 시기에 자신들의 민족적 열등의식을 상상력으로 해서 자기만족했던 사관이 환빠”라고 지적했다.

이 대통령은 지난 12일 교육부 업무보고에서 환빠논쟁을 거론하며 박지향 동북아역사재단 이사장에게 관련 내용을 질의한 바 있다.

이 대통령은 박 이사장을 향해 “고대 역사를 연구를 안 하느냐” 묻자 박 이사장은 “역사는 사료를 중심으로 한다”고 답했다. 이에 이 대통령은 “환단고기는 문헌이 아닌가. 증거가 없는 건 역사가 아닌가”하고 되물었다.

환단고기는 고대 한민족의 영토가 유라시아 대륙 전반에 걸쳐 있었다는 주장을 담은 내용으로 역사학계서는 위서로 보고 있어 논란이 일었다.