보수‧중도 진영 경남교육감 후보 단일화 시작부터 ‘삐거덕’

내년 6월 선거를 앞두고 보수‧중도 성향의 경남교육감 후보 단일화가 시작부터 삐거덕거리는 모양새다.

출마 예정자의 단일화를 추진하는 ‘보수‧중도 경남교육감 후보 단일화 연대(연대)’가 출범 3개월 만에 공정성 시비에 휘말리면서다.

보수‧중도 진영 경남교육감 출마 예정자인 김영곤(왼쪽) 전 교육부 차관보와 김상권 전 경남교육청 교육국장이 경남교육청 앞에서 긴급 공동 기자회견 진행하고 있다.

1차 여론조사를 통과한 출마 예정자 4명 가운데 2명이 절차상 논란의 소지가 있다고 문제를 제기하며 단일화 참여 잠정 중단을 선언했다.

이에 단일화 자체가 무산되는 것 아니냐는 전망도 나온다.

17일 연대 등에 따르면 보수‧중도 경남교육감 출마 예정자인 김영곤 전 교육부 차관보와 김상권 전 경남교육청 교육국장은 지난 16일 경남교육청 앞에서 긴급 공동 기자회견을 열고 “연대가 진행한 여론조사 결과의 공표와 관리 과정 전반에 중대한 문제가 발생했다”고 지적했다.

이들은 “단일화 과정에서 일관되게 확인된 원칙은 1차 여론조사 결과에 대한 비공표였는데, 이 원칙이 지켜지지 않았다”며 “이는 명백히 연대가 약속한 비공표 원칙을 스스로 지키지 못한 결과”라고 밝혔다.

이어 “2차 여론조사에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려해 순위와 득표율은 공개하지 않고 가나다순으로 4명만 발표하는 방식이 분명히 안내됐는데, 발표 현장에서 사용된 통계 자료 일부가 외부로 전달된 것으로 보이는 정황이 확인됐다”고 설명했다.

이들은 “이러한 논란이 계속된다면, 연대는 공정성과 정당성, 도민의 신뢰를 근본부터 상실할 수밖에 없다”고 비판했다.

그러면서 연대가 책임 있는 설명과 실질적인 조치를 마련할 때까지 연대가 주관하는 모든 일정에 참여할 수 없다고 밝혔다.

앞서 연대는 지난 10~11일 이틀간 총 7명의 후보군을 대상으로 1차 여론조사를 실시했다.

이 결과 권순기 전 경상국립대 총장, 김상권 전 경남교육청 교육국장, 김영곤 전 교육부 차관보, 최병헌 전 경남교육청 학교정책국장(가나다순) 등 4명을 2차 경선 대상자로 확정했다.

지난 13일 선거관리위원회 홈페이지를 통해 여론조사 결과가 언론 등에 공개되면서 논란이 불거졌다.

이에 연대는 이와 관련한 공식 입장을 내고 “득표율 격차 순위 등 연대 차원에서 외부에 공표하거나 제공한 사실이 없음을 분명히 밝힌다”면서 “최근 일부 언론 보도의 인용 자료는 연대의 공식 발표나 제공 자료에 근거하지 않은 것으로, 출마예정자의 우려에 깊이 공감한다”고 밝혔다.

연대는 “여론조사 결과의 해석과 전달에 있어 어떠한 왜곡이나 인위적 가공도 용납하지 않는다는 원칙을 견지하고 있다. 향후에도 여론조사 결과는 합의된 절차와 범위 내에서만 관리‧운영될 것”이라며 “단일화 과정 전반을 투명하게 관리하며 참여한 모든 후보자와 도민 앞에 흔들림 없는 공정성과 절차적 정당성으로 답하겠다”고 덧붙였다.