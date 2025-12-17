지브리 버리고 ‘나노바나나’ 잡는다…오픈AI, ‘GPT-이미지 1.5’ 출시

일본 애니메이션 제작사 ‘스튜디오 지브리’ 풍의 이미지 생성으로 큰 인기를 끌었던 오픈AI의 이미지 도구가 새 버전으로 업그레이드되어 돌아왔다.
챗GPT 개발사인 오픈AI는 인공지능(AI) 이미지 생성·편집 도구 ‘GPT-이미지 1.5’를 16일(현지시간) 출시했다고 밝혔다. 경쟁사 구글이 유사한 기능의 ‘나노바나나 프로’를 선보인 지 불과 26일 만에 이루어진 조치다. AI 이미지 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 시사한다.
‘GPT-이미지 1.5’의 핵심 특징은 정밀한 편집 기능이다. 사용자가 명령어(프롬프트)로 이미지를 편집할 때, 조명·구도·인물 외형과 같은 핵심 요소는 그대로 유지하면서 요청한 특정 부분만 정확하게 변경할 수 있다.
스케이트보드를 타는 남성의 옷이나 모자 색깔만 바꾸거나, 그림 속 특정 글씨만 교체하는 것이 가능하다. 사진 속 인물을 캐릭터처럼 활용해 포스터 등 새로운 창작물을 만들 수도 있다. 실용적인 사진 편집과 현실감 있는 의상 및 헤어스타일 시뮬레이션 기능 덕분에 이 도구는 ‘주머니 속의 스튜디오’ 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.
기능적 완성도도 크게 향상됐다. 오픈AI는 이전 버전에서 ‘가로 6칸, 세로 6줄의 표’ 생성 명령을 제대로 수행하지 못하고 일부를 누락하는 등의 문제가 있었지만, 새 버전은 이용자의 의도를 훨씬 더 정확하게 반영한다고 설명했다.
나노바나나 프로의 강점으로 인식되었던 문자 표현 기능도 대폭 강화해 문자를 포함한 이미지도 어색함 없이 자연스럽게 만들 수 있다. 실생활에 유용한 인포그래픽 생성까지 지원하면서 활용 범위를 넓혔고, 이러한 개선을 바탕으로 수많은 이용자가 참여한 블라인드 테스트 ‘LM아레나 리더보드’에서 ‘GPT-이미지-1.5’는 기존 1위였던 나노바나나 프로를 제쳤다.
오픈AI는 이날부터 전 세계 모든 사용자가 차례로 사용할 수 있도록 적용했다. 챗GPT 화면 왼쪽의 ‘이미지’ 탭을 새로 마련해 그간 생성한 이미지를 모아서 볼 수 있도록 사용성도 개선했다.
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 강력한 의지가 반영된 결과다. 올트먼 CEO는 구글이 지난달 ‘제미나이 3프로’와 나노바나나 프로를 내놓자 사내에 ‘중대경보(코드레드)’를 발령하고, 직원들에게 다른 업무를 미루고 GPT 새 모델과 이미지 도구 개선에 집중할 것을 지시했다. 오픈AI는 경보는 해제하지 않았다. 올트먼 CEO는 다음 달 AI 모델 업데이트 이후 경보 해제 방침을 밝힌 터여서 여전히 긴장감을 유지하는 것으로 보인다.