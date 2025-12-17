방첩사 계엄 연관 중령·4급 이상 29명 전원 원대복귀

부대원 400여명 평가해 계엄 관련자 181명 파악…소령 이하는 보직 조정

12·3 비상계엄과 관련된 국군방첩사령부 소속 중령 및 4급 이상 관련자 29명 전원이 각 군으로 원대 복귀하거나 소속 전환됐다.



정빛나 국방부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 "방첩사는 현재 모든 부대원을 대상으로 근무적합성 평가를 시행하고 있다"면서 이렇게 밝혔다.

사진=연합뉴스

근무적합성 평가는 주기적으로 진행되는데, 이번엔 계엄 당시 국회와 선거관리위원회 출동과 관련된 이들에 대해 중점적으로 이뤄졌다.



국방부에 따르면 1차 평가 대상은 400여 명으로, 181명이 계엄과 관련된 것으로 파악됐다.



계엄 관련자 중 31명을 원대 복귀(군무원은 소속 전환) 조치했는데, 중령 및 4급 이상 29명은 전원 여기에 포함됐다.



여기에 계엄 무관자 26명을 더해 총 57명에 대해 방첩 특기를 해제하고 원대 복귀 조치가 이뤄졌다고 국방부는 설명했다.



계엄 관련자 중 원복 대상에 포함되지 않은 소령 이하 부대원 150명에 대해서는 방첩사 내에서 근무 부대를 변경하는 강제 보직 조정을 단행하기로 했다.



정 대변인은 "비상계엄과 관련된 방첩부대원 181명은 전원 원복 또는 보직 조정 조치될 예정"이라고 밝혔다.



국방부는 계엄 때 핵심 역할을 한 방첩사 개편을 내년까지 마치겠다고 발표한 바 있다.



한편, 국방특별수사본부는 조만간 국군심리전단에 대한 조사 결과를 국방부로부터 넘겨받아 대북전단작전 재개 결정 과정 등에 대한 세부 수사에 착수할 예정이다.

