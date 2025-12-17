광주 군·민간공항 무안 통합 이전 합의…명칭은 김대중 공항

6자 협의체 광주서 첫 회의…정부 지원, 명칭 변경 등 합의문 도출

정부 주도 사업 명시…무안에 1조원·국가산단 등 지원책 마련

수년간 답보 상태였던 광주 군·민간 공항의 무안 통합 이전 문제가 관계 당사자 간 합의로 타결됐다.



정부 주도로 이전 사업이 추진돼 이전 문제가 탄력을 받을 것으로 기대된다.

이전 추진 중인 광주공항. 연합뉴스

17일 광주도시공사에서 대통령실이 주도한 광주 군 공항 이전 6자(광주시·전남도·무안군·기재부·국방부·국토부) 협의체 첫 회의가 열렸다.



이날 회의에는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 김용범 대통령실 정책실장, 안규백 국방부 장관, 강희업 국토교통부 2차관과 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 김산 무안군수 등 6자 협의체 당사자들이 모두 참석했다.



이들은 지난달 19일 사전협의에서 나온 정부 중재안을 토대로 광주 군·민간 공항 통합 이전 문제를 논의했다.



참석자들은 협의 끝에 통합 이전을 전제로 한 합의문을 도출했다.

17일 오전 광주 서구 광주도시공사에서 열린 광주군공항이전 6자협의체회의에 참석한 내빈들이 손을 맞잡고 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 강희업 국토교통부 제2차관, 구윤철 기획재정부장관, 안규백 국방부장관, 김용범 대통령비서실 정책실장, 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 김산 전남무안군수. 뉴시스

합의문은 정부·광주시의 무안 지원, 무안국제공항의 김대중 공항으로의 명칭 변경 검토 등이 명시됐다.



이들은 합의문을 통해 "광주시, 전남도, 무안군은 광주 군 공항 이전이 원활히 추진되는 것이 각 지역 발전을 위한 중대한 계기가 되며 주민들의 이익에도 부합하는 데 이해를 같이한다"고 밝혔다.



이어 "정부는 (군공항 이전 합의) 공동발표문이 국가 균형 발전에 중요한 과제임을 확인하며 완전한 이행을 보장하기 위해 적극 지원하고 최선의 노력을 다하기로 한다"고 했다.



합의된 발표 내용은 첫째 '광주시는 군공항 이전 주변지역의 발전을 위해 무안군에 (1조원의 자금 등을) 지원한다', 둘째 '전남도와 정부는 무안군의 발전을 이끌 수 있는 국가농업 AX(인공지능 전환) 플랫폼 구축, 에너지 신산업, 항공 MRO 센터 등 첨단 산업 기반 조성 및 기업유치를 추진하고, 무안국가산업단지의 신속한 지정 등'이다



셋째는 '정부는 무안국제공항을 서남권의 거점공항으로 육성하기 위해 호남지방공항청을 신설하고, 무안국제공항의 명칭을 '김대중 공항'으로 변경을 검토하는 한편, 광주공항 국내선은 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 무안공항을 조속히 이전 지원한다'고 했다.



넷째는 '정부는 원활한 군공항 이전 사업 추진을 위해 '광주 군 공항 이전 특별법' 개정이 신속히 이뤄지도록 협력한다', 다섯째 '무안군은 정부와 광주시, 전남도의 약속에 기반해 광주 군공항의 무안 이전을 위한 제반 절차의 진행에 협조한다'로 돼 있다.



마지막 여섯번째는 '정부의 주관 아래 이전 사업 및 주변 지역 지원사업이 진행되도록 6자 협의체를 운영한다'로 했다.



정부와 기재부, 국토부 등 관계부처, 광주시, 전남도, 무안군은 앞으로 6자 협의체를 통해 후속 방안을 논의할 계획이다. 정부의 구체적인 지원 방안, 명칭 변경, 특별법 개정 등이 논의된다.



무안군은 합의에 대해 주민설명회를 여는 등 수렴 절차를 밟게 되고, 무안군이 입장이 (이전으로) 정리되면 이후에는 이전 후보지 신청·선정, 이전 지역 지원계획 마련, 이전 부지 선정 등 절차를 거치게 된다.



광주 군 공항 이전 사업은 5조7천억원을 들여 신 군 공항 건설, 이전 지역 지원, 종전 부지 개발 등을 골자로 한다.



광주시가 신 군 공항 시설을 건설해 국방부에 기부하고, 국방부는 기존 군 공항 부지와 시설을 광주시에 양여하는 방식으로 추진한다.

<연합>