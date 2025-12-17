한은 "경기 회복에도 근원물가 안정 전망…고환율 영향은 주시"

"완만한 성장세·IT부문 집중에 경기의 물가 영향 제한적"

내년 경기 회복 국면에도 근원물가 상승률은 안정적인 수준을 유지할 것이라고 한국은행이 17일 전망했다.



한은은 이날 발표한 '물가안정목표 운영상황 점검' 보고서에서 "국내 경기의 완만한 회복과 이로 인한 물가 측 상방 압력이 예상되지만, 물가에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 내다봤다.



근원물가는 가격 변동이 큰 식료품, 에너지 등을 제외한 물가를 의미한다.



한은은 내년 근원물가 상승률이 2.0% 수준의 안정적인 흐름을 이어갈 가능성이 크다고 예상했다.



경기와 근원물가 상승률은 일반적으로 비례하는 관계를 보이지만, 최근처럼 국내총생산(GDP)이 장기 추세를 하회하는 '마이너스(-) GDP갭' 상황에서는 그 관계가 뚜렷하지 않다는 점을 근거로 들었다.



경기 회복 초기로 성장세가 완만한 현재 경제 상황에서는 경기의 물가 영향도 제한적이라는 것이다.

한은은 또 요즘처럼 경기 회복이 반도체 수출 등 정보기술(IT) 부문에 집중된 경우 경기의 물가 영향이 더 제한될 수 있다고 설명했다.



2003년 IT 혁명기, 2016년 클라우드 서버 도입기 등 과거 사례를 참고할 때 IT 부문 성장이 경제 전반의 성장세로 이어지기 전까지는 근원 물가의 상방 압력이 뚜렷하지 않을 수 있다고 부연했다.



근원상품 가격에 큰 영향을 미치는 국제유가는 당분간 하락하며 물가에 하방요인으로 작용할 것으로 내다봤다.



아울러 근원서비스 가격에 큰 영향을 주는 인건비도 최근 임금상승률이 장기 평균보다 낮은 수준을 나타내 물가 상승 압력이 제한적일 것으로 전망했다.



이밖에 한은은 환율의 근원물가 영향과 관련해선 근원품목보다 수입 비중이 높은 식료품, 에너지 등 비근원 품목에서 주로 물가 상승 압력이 나타날 것으로 봤다.



다만, "높은 환율 수준이 장기간 지속될 경우 근원물가에 미칠 영향을 조금 더 지텨볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

<연합>