풍자, 10년 친구 손절 이유…"언니보다 김대호·덱스가 중요"

방송인 풍자가 신인상 수상 이후 10년 지기 친구와 연락을 끊게 된 사연을 털어놨다.

풍자는 지난 16일 유튜브 채널 '강남언니' 콘텐츠 '칼빌런'에 출연해 '친구 빌런'을 주제로 이야기를 나누던 중 "2년 전에 MBC에서 신인상을 받았다. 너무 감사한 일이지 않냐"고 운을 뗐다.

풍자. 유튜브 채널 '강남언니' 콘텐츠 '칼빌런' 캡처

그는 당시를 떠올리며 "그 해 이슈 중 하나가 남자 신인상을 덱스 씨랑 김대호 아나운서 중에 누가 받느냐로 쟁쟁한 한 해였다"며 "사실 여자 신인상을 누가 받는지는 약간 뒷전의 상황이었다"고 말했다.

풍자는 "친구들끼리 모인 상황에서 친구 한 명이 신인상 받은 걸 축하해 줬다. 듣던 한 명이 '언니가 문제가 아니라 김대호냐 덱스냐가 더 중요한 거 아냐? 다들 그거 기다리고 있었지 뭐' 이러더라"며 서운했던 순간을 전했다.

이어 "너무 서운하더라. 걔가 이상하게 말 한마디에 가시가 있는 친구긴 했다. 그날 이후로 연락 안 한다. 그날에 한 10년 넘게 참은 게 터진 것 같다"고 덧붙이며 해당 친구와 '손절'했다고 밝혔다.

한편 풍자는 유튜브를 기반으로 활동하며 방송 영역을 넓혀온 방송인으로, 웹예능 '또간집' 등에서 입담으로 주목받았다.

MBC TV 예능 '전지적 참견 시점' 등에도 출연했으며, '2023 MBC 방송연예대상'에서 여자 신인상을 수상했다.

<뉴시스>