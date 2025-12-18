문화불모지 서부산에 ‘영상미디어센터’ 생겼다

약 460평 규모… 한 달간 영화제 개최

영상 제작·기획전 등 문화 향유 지원

부산 동부지역에 집중돼 있는 영화·영상시설이 서부산지역에도 들어서면서 서부산권 지역민들의 문화 향유 기회가 늘어나 부산 동서지역 간 문화 격차를 해소할 전망이다.



부산시는 17일 오후 부산 강서구 대저1동 강서열린문화센터에서 ‘서부산영상미디어센터’ 개관식을 가졌다.



이날 문을 연 서부산영상미디어센터는 강서열린문화센터 2~3층에 총면적 1523㎡(약 460평) 규모로, 1인 미디어 시대를 맞아 영상 제작과 교육, 상영 및 커뮤니티 활동까지 장르를 넘나들며 시민들이 자유롭게 참여할 수 있도록 조성된 공간이다.



영화의전당이 위탁 운영하는 이곳은 각종 영화 상영과 기획전 및 특강, 수준 높은 콘텐츠 제작 지원과 교육 프로그램 진행, 시설 대관까지 다양한 사업을 운영한다. 주요 시설로는 시민들이 미디어 콘텐츠를 시청하고 공유할 수 있는 영화상영관(모두극장), 고품질 영상 및 음향 녹음이 가능한 영상제작 스튜디오, 개인 크리에이터와 독립 제작자를 위한 1인 미디어실 등이 있다.



개관 기념으로 내년 1월17일까지 한 달간 개관영화제를 개최한다.



개관영화제는 각종 영화 상영과 관객과의 대화 및 특별 강연 등으로 구성되며, 모든 프로그램은 무료다. 또 내년 1월부터 △예술·독립영화 상영 △영화 제작 및 유튜브 운영 과정 교육 △고품질 미디어 장비 및 시설 대여·대관 등 다채로운 정규 프로그램을 운영할 예정이다.