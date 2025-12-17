나눔·문화재단 설립… 사회공헌 실천 주력 [상생경영 특집]

CJ그룹

일회성 기부·캠페인 넘어 유기적 연결… 구조적 해법 찾는다 산업의 성장은 더 이상 숫자와 실적만으로 평가되지 않는다. 기업이 사회와 어떤 관계를 맺고, 어떤 가치를 생산하는지가 지속가능성의 기준이 되고 있다. 국내 주요 기업들은 창업 생태계 조성, 협력사와의 동반성장, 취약계층 지원, 미래세대 육성, 환경과 안전에 이르기까지 각자의 사업 특성과 강점을 살리며 사회공헌활동을 확대하고 있다. 단순한 기부나 일회성 캠페인을 넘어 일과 지역, 사람을 유기적으로 연결하는 구조적 해법을 모색하는 곳이 늘고 있는 점이 눈에 띈다. 기업은 이제 사회문제 해결의 동반자이자 미래를 설계하는 책임 주체로 자리매김하고 있다.

영화 ‘주토피아2’ 객석나눔 현장. CJ나눔재단 제공

CJ그룹은 “기업은 젊은이의 꿈지기가 되어야 한다”는 이재현 회장의 철학을 바탕으로 CJ나눔재단과 CJ문화재단을 설립해 기업 강점인 ‘문화’를 통한 사회공헌활동을 이어오고 있다.



올해로 20주년을 맞이한 CJ나눔재단은 전국 4000여개 지역아동센터 및 그룹홈 등 아동복지기관을 회원으로 둔 나눔 플랫폼 CJ도너스캠프를 통해 문화 교육과 자립 지원을 하고 있다. 지난 20년간 220만명의 아동·청소년을 지원했고, 누적 후원금은 약 2100억원에 달한다.



CJ도너스캠프는 한 해를 마무리하는 12월, 겨울방학을 맞은 아동·청소년을 위한 다양한 프로그램을 마련했다. 우선 연말 공연 시즌에 맞춰 문화적 감수성을 키울 수 있도록 뮤지컬·영화·콘서트의 ‘객석나눔’을 진행한다. 겨울철 결식 우려가 큰 아이들에게 특식을 제공하는 ‘한끼의 울림’ 기부 캠페인도 펼친다. 또 CJ그룹 임직원들이 직접 지역아동센터를 방문해 아이들과 다양한 크리스마스 프로그램을 함께하는 ‘CJ도너스클럽 송년봉사’를 통해 온기를 나눈다.



이 중 2008년부터 운영된 객석나눔은 전국 지역아동센터 아동·청소년에게 영화·공연·전시 등 다양한 문화콘텐츠를 관람할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 지난달 기준 누적 21만명이 넘는 아동들이 문화콘텐츠 관람 경험을 누렸다.



지난 12일에는 서울·울산·여수 등 5개 지역에서 영화 ‘주토피아2’ 1600여석을 지원했다. 24일까지 CJ토월극장에서 진행되는 창작 뮤지컬 ‘팬레터’에는 아동 140명을 초대했고, 28일에는 롯데콘서트홀에서 열리는 ‘The M.C Orchestra 20주년 콘서트 with 김문정’에 100명을 초청한다.