제주에 국내 최대 ‘해상풍력단지’ 준공 [상생경영 특집]

한국전력공사

제주 한림해상풍력단지 전경. 한국전력공사 제공

한국전력공사(한전)가 제주에 국내 최대 규모의 해상풍력단지를 준공하며 공공주도 해상풍력의 새로운 이정표를 세웠다.



한전이 주도해 설립한 제주한림해상풍력은 지난 15일 웨이브제주 컨벤션홀에서 100메가와트(MW)급 발전단지의 준공식을 개최했다.



제주한림해상풍력은 현재 국내에서 운영 중인 해상풍력 발전단지 중 최대 규모다. 연간 234기가와트(GW)의 전력을 생산해 제주도민 약 6만5000가구가 1년간 사용할 수 있는 친환경 전기를 공급한다. 특히 국내 해상풍력 보급이 더딘 상황에서 한전이 주도하고 전력그룹사가 참여해 대규모 해상풍력을 적기에 건설해냈다는 점에서 의미가 크다고 한전은 설명했다.



이번 사업에는 국내 건설사와 기업들이 참여해 100% 국산 기자재와 기술을 적용하며 국내 해상풍력 산업생태계 조성에도 기여했다. 해상풍력은 발전산업을 넘어 에너지 신기술·신산업으로 확장되는 분야다. 향후 해상풍력 터빈전용설치선, 345킬로볼트(kV) 해상변전소 핵심기자재 등에서도 성장 가능성이 높다.



제주한림 사업은 해상풍력 최초로 ‘재생에너지 주민참여 제도’를 도입했다. 한림읍 수원리 등 인근 3개 마을의 주민 1000여명이 사업에 참여해 발전수익의 일부를 공유받는 점에서 지역상생과 재생에너지 확산이라는 두 가지 목표를 달성했다.



서철수 한전 전력계통부사장은 “국내 최대 규모의 해상풍력단지를 계획된 예산과 일정을 준수하여 단 한 건의 안전사고도 없이 성공적으로 완공한 점에 큰 의미가 있다”며 “한전은 민간과 경쟁하지 않고 공공영역에서 2.7GW의 트랙레코드 확보 후, 민간과 함께 해외시장에 진출하여 에너지보국에 기여하겠다”고 밝혔다.