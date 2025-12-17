임직원 정성 모아 이주노동자에 온기 [상생경영 특집]

롯데마트

일회성 기부·캠페인 넘어 유기적 연결… 구조적 해법 찾는다 산업의 성장은 더 이상 숫자와 실적만으로 평가되지 않는다. 기업이 사회와 어떤 관계를 맺고, 어떤 가치를 생산하는지가 지속가능성의 기준이 되고 있다. 국내 주요 기업들은 창업 생태계 조성, 협력사와의 동반성장, 취약계층 지원, 미래세대 육성, 환경과 안전에 이르기까지 각자의 사업 특성과 강점을 살리며 사회공헌활동을 확대하고 있다. 단순한 기부나 일회성 캠페인을 넘어 일과 지역, 사람을 유기적으로 연결하는 구조적 해법을 모색하는 곳이 늘고 있는 점이 눈에 띈다. 기업은 이제 사회문제 해결의 동반자이자 미래를 설계하는 책임 주체로 자리매김하고 있다.

롯데마트·슈퍼 관계자들이 지난달 27일 안산시외국인주민지원본부 직원과 인도네시아 이주노동자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 롯데마트 제공

롯데마트는 이주노동자들에게 따스한 온기를 전달하고 있다.



롯데마트는 지난달 27일 경기도 안산시 단원구에 있는 ‘안산시외국인주민지원본부’에서 ‘인도네시아 이주노동자 지원 프로그램’을 진행해 55명의 이주노동자에게 기프트박스를 전달했다. 기프트박스에는 전기히터·가습기·이불·털모자·쿠션·양말 등 겨울철 생활 편의를 높일 수 있는 물품이 담겼다.



이번 선물은 롯데마트의 탄소중립 실천 캠페인 ‘리얼스 푸르깅 넷제로 크루’를 통해 조성한 기부금으로 마련했다. 롯데마트는 지난 10월13일부터 11월12일까지 한 달간 임직원 대상으로 휴대폰 앱을 활용한 탄소중립 실천 인증과 걸음 수 적립을 진행했다. 목표였던 2억보를 초과 달성해 총 1000만원의 기부금을 확보했다.



또한 롯데마트는 15명의 인도네시아 이주노동자를 대상으로 단체 미술심리치료 프로그램을 운영하며 정서적 치유를 돕고 있다. 현지 가족들에게 보낼 편지 작성과 라면·김·PB과자로 구성한 ‘K-푸드 꾸러미’ 제작 활동을 지원해 따뜻한 마음을 전달할 수 있도록 했다.



롯데마트는 “이번 활동은 지난 6월 인도네시아 현지에서 진행한 해양 생태계 보전 캠페인의 연장선으로, 해외 현지와 국내를 연결하는 양방향 사회공헌 모델을 실현했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.



롯데마트는 이주 배경 아동·청소년도 지원하고 있다. 지난달 29일 개최된 ‘슈팅 포 호프(Shooting for Hope)’ 축구대회를 후원했고, 베트남·몽골·네팔 등 12개국 300여명 참가자에게 ‘오늘좋은’ 과자·생수·단백질바 등 PB 간식류를 제공했다.



진주태 롯데마트·슈퍼 준법지원부문장은 “이번 기프트박스 전달식은 임직원들의 걸음으로 만들어낸 나눔이라는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 글로벌 유통사로서 국경을 넘는 사회공헌활동을 지속해 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.