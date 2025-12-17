기술·노하우 활용 적재적소 나눔 릴레이 [상생경영 특집]

DL그룹

일회성 기부·캠페인 넘어 유기적 연결… 구조적 해법 찾는다 산업의 성장은 더 이상 숫자와 실적만으로 평가되지 않는다. 기업이 사회와 어떤 관계를 맺고, 어떤 가치를 생산하는지가 지속가능성의 기준이 되고 있다. 국내 주요 기업들은 창업 생태계 조성, 협력사와의 동반성장, 취약계층 지원, 미래세대 육성, 환경과 안전에 이르기까지 각자의 사업 특성과 강점을 살리며 사회공헌활동을 확대하고 있다. 단순한 기부나 일회성 캠페인을 넘어 일과 지역, 사람을 유기적으로 연결하는 구조적 해법을 모색하는 곳이 늘고 있는 점이 눈에 띈다. 기업은 이제 사회문제 해결의 동반자이자 미래를 설계하는 책임 주체로 자리매김하고 있다.

DL이앤씨 임직원들이 서울 종로구 창신동 저소득 가정을 찾아 ‘희망의 집고치기 행복나눔’ 활동을 하고 있다. DL이앤씨 제공

DL그룹은 기업의 기술과 노하우, 보유 자산을 활용해 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.



그룹의 건설사인 DL이앤씨는 건설업의 특성을 살려 소외계층을 위한 주거 개선에 앞장서고 있다. 2005년부터 한국 해비타트 서울지회와 손잡고 서울, 수도권 노후주택 밀집지역과 복지단체 시설을 개선하는 ‘희망의 집고치기’ 프로젝트를 진행 중이다. DL이앤씨의 주거 개선 활동은 건설 전문가인 직원들의 재능을 살려 도배나 장판 교체뿐만 아니라 단열작업과 LED 조명 교체 등 탄소 배출을 줄이고, 에너지를 절감하는 방향으로 진행하고 있다. 복지단체 시설의 경우 휠체어를 타고 불편 없이 이용할 수 있도록 시설 내부를 무장애 공간으로 조성한다.



안전교육시설을 활용한 지역사회 교육활동도 지원하고 있다. DL이앤씨는 대전 대덕연구단지에 운영 중인 ‘안전한숲캠퍼스’를 개방해 지자체 및 공공기관, 학생을 대상으로 안전체험 교육을 실시하고 있다. 교육을 통해 완강기 사용법, 화재 및 비상상황 발생 시 대피 방법, 심폐소생술 등을 직접 체험할 수 있다.



DL케미칼은 본사 및 사업장에서 환경 정화 활동인 ‘에코 플로깅 챌린지’도 진행한다. 걷기 목표를 설정하고 임직원 및 가족이 함께 챌린지 목표 달성 시 회사가 기부금을 출연해 소외계층에 기부하는 ‘오늘도 걷기 챌린지’도 진행 중이다. 이렇게 마련한 재원으로 연탄 지원을 비롯해 서울과 여수의 장애 아동 전문기관에 휠체어, 보행 보조기구를 후원했다. DL케미칼은 임직원 봉사대를 구성하고 지방자치단체와 협업해 시설 수리 및 물품 기부, 장학지원 등 다양한 활동을 진행하고 있다.



또 DL그룹은 대림문화재단과 함께 문화적으로 소외된 청소년과 어린이들이 다양한 문화활동을 경험할 수 있도록 문화예술교육 및 체험활동을 지원한다.