미래 꿈나무 건강과 교육 증진에 진심 [상생경영 특집]

LG이노텍

일회성 기부·캠페인 넘어 유기적 연결… 구조적 해법 찾는다 산업의 성장은 더 이상 숫자와 실적만으로 평가되지 않는다. 기업이 사회와 어떤 관계를 맺고, 어떤 가치를 생산하는지가 지속가능성의 기준이 되고 있다. 국내 주요 기업들은 창업 생태계 조성, 협력사와의 동반성장, 취약계층 지원, 미래세대 육성, 환경과 안전에 이르기까지 각자의 사업 특성과 강점을 살리며 사회공헌활동을 확대하고 있다. 단순한 기부나 일회성 캠페인을 넘어 일과 지역, 사람을 유기적으로 연결하는 구조적 해법을 모색하는 곳이 늘고 있는 점이 눈에 띈다. 기업은 이제 사회문제 해결의 동반자이자 미래를 설계하는 책임 주체로 자리매김하고 있다.

LG이노텍이 운영하는 ‘소재·부품 과학교실’에 참여한 어린이들이 VR안경 만들기 실습을 하고 있다. LG이노텍 제공

LG이노텍이 사업 특성을 반영한 사회공헌활동에 적극 나서고 있다. 올해 초 LG이노텍은 대표 사회공헌 프로그램으로 ‘아이 Dream Up(드림 업)’을 내세웠다. 눈(Eye)과 아이(Kids)의 중의적 의미를 지닌 활동으로, 스마트폰·미래차·로봇 등의 눈 역할을 하는 광학(카메라 모듈) 사업 특성을 반영했다.



아이 드림 업은 ‘아동·청소년 실명 예방 사업’과 ‘주니어 소나무 교실’ 두 개의 사업으로 진행한다. LG이노텍은 아동·청소년 실명 예방 사업을 위해 지난 3월 한국실명예방재단과 업무협약을 체결하고, 의료 취약지역의 선별된 아동에게 안과 검진과 질환 수술 및 치료비 전액을 지원하고 있다. 올해 아동 약 400명이 지원받았다. 성장기에 안과 질환이 발생하면 시력이 정상적으로 발달하지 못하거나 난치성 질환 또는 실명으로 이어질 수 있다. 일부 저소득층 아동과 청소년은 치료비 부담으로 병원을 찾지 못하는 경우도 발생한다.



아이 드림 업의 또다른 사업인 ‘주니어 소나무 교실’은 2011년부터 꾸준히 이어온 아동·청소년 교육 지원활동이다. LG이노텍은 주니어 소나무 교실을 통해 초등학생들에게 반도체, 자율주행 등 소재·부품 관련 주제의 실습교육을 제공한다. 올해까지 과학교실 참가 아동 수는 누적 1만6000명을 넘었다. LG이노텍은 주니어 소나무 교실 일환으로 돌봄 기관 노후 교실 개보수, 학습 기자재 지원 활동을 꾸준히 추진해 왔다. 지금까지 돌봄 기관 53곳, 아동·청소년 1900여명의 학습환경이 개선됐다.



조백수 경영지원담당 상무는 “LG이노텍의 사회공헌활동은 ‘미래세대 키움’의 가치를 중심에 두고 운영되고 있다”며 “우리의 미래인 아동, 청소년의 건강과 교육 복지 증진을 최우선에 둔 사회공헌활동을 적극 펼치겠다”고 말했다.