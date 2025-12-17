난방+공기청정… 생활 편의기능 한번에 [상생경영 특집]

코웨이

일회성 기부·캠페인 넘어 유기적 연결… 구조적 해법 찾는다 산업의 성장은 더 이상 숫자와 실적만으로 평가되지 않는다. 기업이 사회와 어떤 관계를 맺고, 어떤 가치를 생산하는지가 지속가능성의 기준이 되고 있다. 국내 주요 기업들은 창업 생태계 조성, 협력사와의 동반성장, 취약계층 지원, 미래세대 육성, 환경과 안전에 이르기까지 각자의 사업 특성과 강점을 살리며 사회공헌활동을 확대하고 있다. 단순한 기부나 일회성 캠페인을 넘어 일과 지역, 사람을 유기적으로 연결하는 구조적 해법을 모색하는 곳이 늘고 있는 점이 눈에 띈다. 기업은 이제 사회문제 해결의 동반자이자 미래를 설계하는 책임 주체로 자리매김하고 있다.

코웨이 히티브 온풍 공기청정기. 코웨이 제공

실내 활동이 늘고 환기가 어려워지는 겨울철에 공기청정기 수요가 증가하는 가운데 난방 기능을 결합한 ‘온풍 공기청정기’가 새로운 프리미엄 시장을 형성하고 있다.



업계에 따르면 최근 공기청정기 시장은 단순 청정기능뿐 아니라 가습, 제습, 탈취 등 생활 편의기능을 한 번에 담은 다기능 복합 제품으로 빠르게 진화하고 있다.



코웨이는 이 같은 흐름에 맞춰 ‘히티브 온풍 공기청정기’를 새롭게 선보였다. 코웨이 측은 “히티브 온풍 공기청정기는 단 4분 만에 실내온도를 약 5도 향상시킬 수 있어 경쟁사 대비 높은 난방 성능을 발휘한다”며 “고효율 세라믹 발열체로 즉각적인 발열이 가능해 실내 공간을 신속하게 데워준다”고 소개했다.



희망 온도는 16도부터 35도까지 자유롭게 설정 가능하며, 3단계 맞춤 온도(약 25도, 30도, 35도)로 간편하게 사용하거나 휴대폰 앱을 통해 1도 단위로도 세밀하게 조절할 수 있다. 특히 저소음을 인정받아 영국 소음저감협회에서 부여하는 국제 인증 마크인 ‘Q마크(Quiet Mark)’도 획득했다.



입체 순환 회전 시스템으로 공간 케어 효율도 강화했다. 중앙 홀을 통해 전면과 후면 양방향으로 청정한 바람을 내보내며, 180도 회전이 가능해 집안 곳곳으로 깨끗한 공기를 전달해 준다. 주거환경과 라이프스타일에 따라 필터 종류를 고를 수 있어 △펫필터 △알레르겐필터 △미세먼지집중필터 △이중탈취필터 중 우리집에 알맞은 필터를 선택해 장착할 수 있다.