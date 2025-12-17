[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 18일 (목요일) 승진의 기회가 온다는데 무슨 띠?

96년생 업무에 차질이 우려되니 확인하라. 84년생 자신에게 소중한 것이 무엇인지 생각하자. 72년생 보잘것없는 일이라고 위축되지 마라. 60년생 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라. 48년생 다른 것을 취하려고 애쓰는 것은 어리석다. 36년생 투박한 것이 깊은 정을 느끼는 법이다

97년생 노하우를 더하면 성공의 확률이 높아진다. 85년생 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다. 73년생 여유를 가지면 추구하는 것을 얻는다. 61년생 여성은 일과 가정이란 두 갈래에 갈등한다. 49년생 사람들이 멀리해도 가치는 존재한다. 37년생 온화한 마음으로 대하면 사람들이 따른다.

98년생 정하면 이롭지만 동하면 불리하다. 86년생 남의 일처럼 느끼던 일이 자신에게 온다. 74년생 내면의 세계를 보지 못하면 실수가 온다. 62년생 찬성과 반대를 고려하여 결정하라. 50년생 새로운 사태에 재빨리 대처하라. 38년생 이미 예상된 일도 직접 확인하라.

99년생 두 사람의 일을 해도 두 사람이 될 수 없다. 87년생 양보다는 질을 따져보고 선택하라. 75년생 말만 무성하고 현실로 나타나는 것이 없다. 63년생 풍족한 생활에 빠지만 안일함을 느낀다. 51년생 파란 하늘이 드리우니 욱일 승천하는 운세. 39년생 조용하고 한적한 곳을 찾음이 이로운 시기.

00년생 오래 근무 할수있는 직업이 생긴다. 88년생 홧김에 성질 부렸다가 두고두고 후회한다. 76년생 이성관계는 맺고 끊는 것이 분명해야 한다. 64년생 방대한 양의 자료는 주변 사람에게 맡겨라. 52년생 순탄하게 시작해서 순탄하게 끝나는 날. 40년생 융합하는 모습을 보이면 모두가 기뻐한다. 28년생 매너를 중시하고 이미지 관리를 하라.

01년생 이사나 변동은 아직 시기 상조다. 89년생 상대에 대해 벅찬 느낌이면 잠시 물러서라. 77년생 감각적인 것에 의존하면 근시안적인 발상. 65년생 상황에 맞추어 영향력 있는 태도를 보여라. 53년생 선택사양을 잘못 이해하면 금전 손실이다. 41년생 특이한 방법이 좋은 결과를 낳는다. 29년생 사업적인 어려움이 사라지고 평탄하다.

02년생 타인에 일에 쓸때없이 바쁘다. 90년생 실력을 제대로 발휘하지 못하는 것도 운이다. 78년생 타인에 의지하지 말고 스스로 개척하세요. 66년생 불공평한 현실에 압도당하면 비관적이 된다. 54년생 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라. 42년생 손에 없다고 한숨쉬지 말고 열심히 찾자. 30년생 아랫사람을 대해도 예의를 갖추어라.

03년생 지금하는 일이 불안이 점차 가중된다. 91년생 개인과 집단이 부딪치면 사태가 발생한다. 79년생 익숙해지니 일의 능률도 오른다. 67년생 새로운 것을 습득하면 큰 도움이 된다. 55년생 불모지나 다름없는 곳에 나무를 심는 격. 43년생 단단한 것은 오래두면 무르게 된다. 31년생 힘든 사연을 부여안고 있으면 멍이 든다.

04년생 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라. 92년생 금전문제는 선배의 조언을 구해야 이롭다. 80년생 바라는 것이 많으면 스트레스가 많다. 68년생 손재수가 다분하니 금전거래는 삼가라. 56년생 혼자보다는 둘이서 힘을 합하는 것이 쉽다. 44년생 일이 해결되니 몸도 마음도 편하다. 32년생 동조하는 사람이 없으니 결단이 쉽지 않다.

05년생 지출이 가랑비에 옷젖는줄 모른다. 93년생 꼭 할 일은 더 이상 미루지 않도록 할 것. 81년생 한가지 일에만 매진하면 좋은 결과가 온다. 69년생 일은 많고 사람이 부족하니 즐겁다. 57년생 모나지 않게 생활하면 별일없이 진행된다. 45년생 사업이 갑자기 위기에 부딪칠 수 있다. 33년생 상대의 마음을 헤아리고 진행하라.

06년생 중간에서 누군가 방해가 있다. 94년생 심리적인 우월감은 그리 오래가지 않는다. 82년생 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다. 70년생 기쁨이 더 크게 느껴지니 흡족하다. 58년생 마감시간이 임박하면 힘들어진다. 46년생 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다. 34년생 자중지란을 초래하니 바쁘게 하지마라.