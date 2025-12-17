집값 급등에… EU ‘범유럽 공동 대응’ 나선다

공급 확대, 단기 임대 ‘제동’… 첫 대책 공개

유럽연합(EU)이 유럽 전체를 아우르는 부동산 대책을 처음으로 내놨다. 집값과 임대료가 급등하면서 유럽의 주거난이 심화하는 데 따른 것이다.

테레사 리베라 EU 부집행위원장. EPA연합뉴스

EU 행정부 격인 집행위원회는 16일(현지시간) ‘알맞은 가격의 주택공급 계획’ 방안을 공개했다. 테레사 리베라 EU 부집행위원장은 이번 계획을 소개하는 기자회견에서 “저렴한 주택공급은 유럽의 가장 긴급한 도전 과제 중 하나”라며 이번 대책의 시급성을 강조했다.

그동안 주택 문제는 EU 회원국이 자체 정책으로 대응해 왔으나, 최근 몇 년 새 집값이 치솟으면서 EU 차원에서 행동에 나서야 한다는 압박이 커졌다. EU 집행위원회에 따르면 지난 10년 동안 EU 전역에서 주택 가격은 60% 이상, 임대료는 20% 넘게 올랐다. EU는 이 때문에 노동과 교육 목적의 이동이 제한되고, 가정을 꾸리기 어려워지는 등 각종 부작용이 초래됐으며 EU 전체의 경쟁력 약화로 이어졌다고 진단했다.

이번 계획에는 주택 건설을 위한 행정 절차를 간소화하고 주택 부문 투자를 촉진하며, 국가 보조금 규정을 완화하는 등 주택공급 확대 정책이 담겼다. EU는 주택 수요를 충당하기 위해 연간 200만가구가 신규 공급돼야 할 것으로 추산하고 있다. 이와 함께 에어비앤비 등 단기 임대를 규제하고 취약 계층 지원 정책을 강화한다는 방침이다.

EU 주택 담당 단 예르겐센 집행위원은 “주택은 단순한 상품이 아니라 기본적인 권리”라며 “우리는 모든 재원을 동원하고 전력을 다해 유럽에서 누구나 집이라 부를 수 있는 적절한 주거 공간을 감당할 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.