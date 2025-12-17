이민장벽 높이고 대국민 스킨십… 내부 결집 나선 트럼프

18일 백악관서 생중계 연설



2기 집권 첫 연말… 바닥 지지율 반등 고심

대변인 “아직 최고 안 와” 성과 부각할 듯



트럼프, 베네수 정권 외국테러단체 지정

유조선 출입 전면 봉쇄로 돈줄 말리기

베네수 “비이성적인 富 강탈” 강력 반발

美입국 금지·제한국도 총 39개 나라로↑

지지율 하락을 겪고 있는 도널드 트럼프(사진) 미국 대통령이 대국민 연설과 미국 입국·이민 장벽 강화로 내부 결집에 나섰다. 대외적으로 베네수엘라 유조선 출입을 봉쇄하며 중남미 지역 패권 주장과 중국 견제 메시지를 강조하고 있다.

트럼프 대통령이 17일(현지시간) 오후 9시(한국시간 18일 오전 11시) 백악관에서 생중계로 대국민 연설을 한다. 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 연설을 예고하면서 “그때 여러분을 만나길 기대한다. 올해는 우리나라에 대단한 한 해였으며, 최고는 아직 오지 않았다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

연설 주제는 알려지지 않았으나 트럼프 대통령이 집권 2기 출범 첫해를 보내며 자신의 성과를 거듭 부각하고, 내년 미국 경제가 더 나아질 것임을 강조하는 내용이 될 것으로 보인다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 폭스뉴스 인터뷰에서 “트럼프 대통령은 앞으로 올 것에 대해 얘기할 것”이라며 “그가 자주 말하듯 최고는 아직 오지 않았다. 따라서 그는 지난 1년간 그의 역사적 성과에 대해 연설할 것이며, 크리스마스 시즌이 다가오면서 새해에 이뤄질 몇몇 정책도 미리 공개할 수 있다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 이날 부르키나파소, 말리, 니제르, 남수단, 시리아 5개국을 입국 금지 대상 국가로 추가 지정하는 포고문에도 서명했다. 부분 금지 국가였던 라오스·시에라리온도 전면 입국 금지 국가로 재분류됐으며, 팔레스타인 자치정부(PA)가 발급한 여행 문서를 소지한 개인도 입국이 금지된다. 앙골라·베냉·도미니카 등 15개국은 부분 제한국으로 추가 지정했다. 이번 조치로 이민·입국 금지·제한 국가는 기존 19개국에서 총 39개국으로 두배 가까이 늘었다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 베네수엘라에 대한 압박 수위도 높였다. 그는 트루스소셜에 니콜라스 마두로 베네수엘라 정권을 ‘외국테러단체’(FTO)로 지정하고, 제재 대상 유조선의 출입을 전면 봉쇄한다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그들이 받게 될 충격은 지금까지 경험하지 못한 수준일 것”이라며 “미국은 범죄자, 테러리스트 또는 다른 국가들이 우리나라를 약탈하거나 위협하는 것을 허용하지 않을 것”이라고 적었다.

FTO로 지정되면 미국 내 모든 자산은 동결되고, 미국 금융시스템 접근도 차단된다. 또한 트럼프 대통령은 일단 봉쇄 대상을 ‘제재 대상 유조선’으로 규정했지만 실질적으로 베네수엘라를 오가는 모든 유조선을 봉쇄하는 효과와 유사할 것으로 예상된다. 사실상 마두로 정권을 고사시키려는 작전으로 풀이된다.

베네수엘라는 이날 정부 성명을 통해 “미국 대통령은 베네수엘라의 부를 강탈하려는 목적으로 비이성적인 방법으로 해상 봉쇄를 하려 한다”고 강력 반발했다.

트럼프 대통령의 강경 이민 정책과 경제 성과 부각 등은 지지층을 겨냥한 것으로 해석된다. 트럼프 대통령의 국정수행 지지율은 집권 2기 출범 이후 최저치에 근접했다. 로이터통신·입소스가 지난 12∼14일 미국 성인 1016명을 대상으로 진행해 이날 공개한 여론조사 결과(표본오차 ±3%포인트)에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 39%였다.