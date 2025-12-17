강경화 주미대사, 트럼프에 신임장 제정

美 백악관 제정식서 공식 전달

트럼프, 李 대통령 안부 묻기도

강경화(사진) 주미대사가 16일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 진행한 신임장 제정식에 참석했다.



신임장 제정식은 새로 부임한 대사가 자신을 파견하는 국가의 원수로부터 받은 신임장을 주재국 정상에게 공식 전달하는 행사다. 이를 거쳐야만 공식 외교활동을 시작할 수 있다. 다만 강 대사는 지난 10월4일 부임한 뒤 미국 측의 배려로 서면 제정을 먼저 하고 공식 활동을 시작했다. 10월29일 한국에서 열린 한·미 정상회담에도 참석했다.



이날 한국을 비롯한 14개국 대사들이 신임장을 전달했다.



트럼프 대통령은 강 대사와의 환담에서 이재명 대통령에 대한 각별한 안부를 물은 것으로 전해졌다.