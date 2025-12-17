‘K유산’ 세계화… 100조 규모로 키운다 [뉴스 투데이]

허민 유산청장, 2026년 업무계획 발표



AI·디지털 기술 등 활용 2030년까지

‘개발과 조화’ 국가유산 보존도 나서

남북 태권도 무형유산 공동등재 추진

국가유산청이 2030년까지 ‘K헤리티지’ 산업 시장을 누적 100조원 규모로 키운다. 또 남북이 태권도를 인류가 지켜야 할 무형유산 목록에 올릴 수 있도록 함께 노력하는 방안도 검토한다.

허민 국가유산청장이 17일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 기자 간담회에서 2026년 새해 주요 정책 및 추진방향을 발표하고 있다. 뉴스1

허민 국가유산청장은 17일 서울 국립고궁박물관에서 열린 ‘2026년도 주요 업무계획’ 언론브리핑에서 △개발과 조화를 이루는 국가유산 보존 △K헤리티지의 세계화 △K헤리티지 산업의 100조원 시장 육성을 3대 목표로 설정하고, 핵심 정책 과제를 본격 추진한다고 밝혔다.



K헤리티지 산업은 경복궁·창덕궁 등 주요 국가유산 관광을 비롯해 역사를 소재로 한 게임·웹툰 등 콘텐츠, 국가유산을 활용한 지식재산(IP·국가유산 굿즈) 등을 모두 포괄하는 개념이다. 현재 이 산업 시장 규모는 9조500억원으로 추정된다.



국가유산청은 인공지능(AI), 최신 디지털 기술 등을 활용해 관련 산업을 육성해 2026년부터 향후 5년간 100조원 시장을 완성하겠다고 밝혔다. 연평균 7.5% 성장이 목표로, 이를 위해 디지털헤리티지 빅데이터를 구축하고, 데이터를 표준화·자산화하는 등 IP를 확보할 예정이다.



허 청장은 “K헤리티지 세계화를 통해 국민의 자긍심을 높여 나가겠다. 유네스코 세계유산위원회를 중심으로 문화 외교 역량을 강화해 국제사회에서 소프트 파워를 높이겠다”고 강조했다.



한국의 유산을 널리 알리는 일에도 주력한다. 내년 7월 개최 예정인 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’에 참석하는 200여개 국가를 대상으로 세계유산 등 한국의 유산을 홍보하고, 세계유산 분야의 평화와 협력 의지를 담은 국제선언문 채택을 추진한다.



태권도 남북 공동 등재도 본격 추진한다. 북한은 지난해 ‘조선민주주의인민공화국의 전통 무술 태권도’라는 명칭으로 등재를 신청한 바 있다. 절차를 고려하면 내년에 평가 결과 및 등재 여부가 결정될 것으로 전망된다.



이날 허 청장은 서울 종묘 앞 세운4구역 논란과 관련해 세계유산 주변 개발로 인한 훼손을 예방하기 위해 세계유산영향평가 제도 시행령을 개정하고, 세계유산지구 지정을 단계적으로 추진한다고 밝혔다. 그는 “각 세계유산은 입지와 경관이 모두 달라 일률적으로 높이 기준을 정하기 어렵다”며 “세계유산영향평가는 해당 유산의 가치와 주변 환경을 종합적으로 검토해 개발의 허용 범위를 판단하는 제도이기 때문에 종묘도 이 절차를 충실히 거치겠다”고 강조했다.



기후변화로 인한 재난에 대비해 국가유산 안전관리도 강화한다. 최근 대형 산불로 다수의 국가유산 피해가 발생한 점을 고려해 산불 자동 소화설비 설치와 방염포 비축을 확대하고, 돌봄단체의 현장 대응 역량을 높인다.