전세계 벤처 투자 AI로 집중… 美 72% 독식· 韓 1% 그쳐

전 세계 벤처 투자 자금이 인공지능(AI)으로 집중되고 있는 가운데 한국의 AI 벤처투자금 유치 비율은 전체 규모의 1%에 그친 것으로 나타났다.



17일 대한상공회의소가 경제협력개발기구(OECD) AI정책저장소의 벤처투자 통계를 분석한 결과, 올해 1∼3분기 전 세계 AI 분야 벤처투자액은 1584억달러로 집계됐다. 2015년(400억달러)의 약 4배 규모로, 전체 벤처투자에서 AI가 차지하는 비중도 같은 기간 20.0%에서 55.7%로 급증했다.

국가별로 미국에 흘러간 AI벤처 투자금이 1140억달러로 전체의 72.0%를 차지했다. 미국 비중은 지난해 64.4%에서 더 커지며 쏠림 현상이 심화됐다. 이어 영국(115억달러·7.3%), 중국(90억달러·5.7%) 순으로, 전 세계 AI벤처 투자금에서 한국(15억7000만달러) 비중은 1%에 그쳤다. 미국의 73분의 1, 영국의 7분의 1, 중국의 6분의 1 수준이다.



개별 기업 기준으로도 격차는 뚜렷했다. 지난해 세계에서 가장 많은 투자를 유치한 AI 기업은 미국 생성형 AI 스타트업 xAI로, 한 해 동안 110억달러를 끌어모았다. 미국 데이터브릭스(85억달러)와 오픈AI(66억달러)가 뒤를 이었다.



중국에서는 자율주행 전기차 기업 IM모터스와 문샷AI가 각각 13억달러가량을 유치했다. 한국 기업 중에선 AI 반도체 기업 리벨리온이 1억4000만달러로 가장 많은 투자를 받았으나, 글로벌 선도 기업과의 격차는 컸다.



투자 자금의 출처를 보면 미국과 중국의 해외 유치 비율은 각각 36.8%, 11.7%로 낮은 반면 영국과 독일, 프랑스 등 유럽 국가들은 국외 자본 유입 비중이 70∼80%에 달했다. 한국은 해외 투자 유치 비중이 34.1%로 낮은 편이었다.



구태언 코리아스타트업포럼 부의장은 “사전규제?허가 중심의 국내에선 xAI, 오픈AI 같은 혁신적 스타트업이 탄생하기 어렵고 자율주행, 의료, 법률 등 고위험?고수익 분야의 AI 스타트업도 부진할 수밖에 없다”고 지적했다. 강석구 대한상의 조사본부장은 “AI 강점 분야를 세분화해 스타트업을 전략적으로 집중 육성하고 규제 시스템을 재정비해야 한다”고 말했다.