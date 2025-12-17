하이트진로, 퓨린·칼로리 낮춘 ‘필라이트 더블컷’ 출시

하이트진로가 소비자들의 건강을 중시하는 경향에 맞춰 통풍을 유발하는 성분으로 알려진 퓨린은 물론 칼로리를 낮춘 기능성 발포주 ‘필라이트 더블 컷(FiLite Double Cut)’을 한정 출시했다. 이는 하이트진로가 2023년 업계 최초로 퓨린 저감 제품 ‘필라이트 퓨린 컷’의 기능성을 한층 강화한 것이다. ‘필라이트 더블 컷’은 퓨린 함량을 기존 필라이트 후레쉬 대비 90%, 칼로리는 33% 낮추면서도 필라이트 고유의 ‘후레쉬 저온숙성 공법’을 적용해 시원하고 상쾌한 목 넘김은 그대로 유지했다.

이번 신제품은 알코올 도수 3.5%로 350ml 캔 제품 1종만 출시됐고, 출고가는 기존 필라이트 후레쉬 355ml 캔보다 약 8% 낮게 책정됐다.

하이트진로 관계자는 “건강을 고려하는 소비자들의 고민을 함께하면서 시작된 하이트진로의 진심 어린 도전이 올해 ‘더블 컷’ 이라는 확장된 기능으로 이어졌다”며 “건강을 고려하면서도 상쾌함을 원하는 소비자들에게 새로운 선택지가 되길 바란다”고 전했다.