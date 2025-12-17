윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 ‘로저비비에 가방 수수 의혹’을 수사 중인 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 17일 국민의힘 김기현 의원에 대한 강제수사에 나섰다. 특검팀은 ‘대통령 관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 김오진 전 국토교통부 차관의 신병을 확보했다.
특검팀은 이날 오전 김 의원의 서울 성동구 자택과 여의도 국회 의원회관 의원실 등을 압수수색해 김 의원과 배우자 이모씨의 휴대전화 등을 확보했다. 특검팀은 압수수색 영장에 김 의원을 이씨의 청탁금지법 위반 혐의 공범으로 적시했다. 특검팀은 이씨가 김씨에게 로저비비에 클러치백을 건넨 경위를 수사하던 중 해당 가방의 결제 대금이 김 의원 계좌에서 출금된 정황을 포착한 것으로 전해졌다.
특검팀은 5일 이씨를 소환조사한 데 이어 김 의원에 대한 조사도 불가피하다는 입장이다. 다만 특검팀은 “김 의원이 소환요청에 응하지 않겠다는 뜻을 수차례 밝혔다”고 전했다. 반면 김 의원은 “통일교 관련 여권 수사 은폐 의혹 등으로 수세에 몰린 특검의 국면전환용 압수수색”이라며 “소환요구에 ‘변호사와 상의하자’고 분명히 얘기했는데, 제가 불응했다고 말을 지어냈다”고 밝혔다.
서울중앙지법 이정재 영장전담 부장판사는 이날 김 전 차관과 대통령비서실 행정관 출신 황모씨에 대해 청구된 구속영장을 발부했다. 이들은 윤 전 대통령이 20대 대선에서 당선된 후 대통령 관저 이전·증축 공사 과정에서 종합건설업 면허가 없는 인테리어업체 21그램이 공사를 수주하도록 특혜를 제공한 혐의를 받는다. 21그램은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체다.
특검, 김기현 자택·의원실 압수수색
수정 : 2025-12-17 22:52:18
휴대폰 확보… 계좌서 결제정황 포착
‘관저 특혜’ 김오진 前 차관 구속
윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 ‘로저비비에 가방 수수 의혹’을 수사 중인 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 17일 국민의힘 김기현 의원에 대한 강제수사에 나섰다. 특검팀은 ‘대통령 관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 김오진 전 국토교통부 차관의 신병을 확보했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지