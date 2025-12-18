고려아연, 한·미 동맹 상징되나…“美 상무부와 대미 투자 펀드 활용 논의”

고려아연의 미국 테네시주 제련소 건설 프로젝트가 한·미 안보 동맹의 상징이자 글로벌 핵심광물 공급망 재편의 핵심축으로 떠오르고 있다.

김정관 산업통상부 장관은 17일 해당 프로젝트에 대미 투자 펀드를 활용하는 방안에 대해 “미국 상무부와 논의할 주제”라고 밝혔다. 한·미가 지난달 체결한 ‘대미 투자 관련 양해각서(MOU)’에 포함된 2000억달러 규모의 전략투자기금의 일부가 고려아연 프로젝트에 쓰이도록 미국과 협의할 수 있다는 취지로 해석된다.

서울 종로구 고려아연 본사 모습. 연합뉴스

이는 고려아연이 이번 투자 계획으로 짊어질 재무적 부담을 상당 부분 해소할 수 있는 방안으로 꼽힌다. 고려아연은 지난 15일 미국 정부·기업과 함께 총 10조9500억원을 투자해 미국 테네시주에 비철금속을 생산하는 제련소를 2029년 가동을 목표로 건설할 계획을 밝힌 바 있다. 김 장관은 이와 관련 “고려아연이 재무적 부담에도 불구하고 전략적 판단을 한 것에 대해 희귀광물을 담당하는 주무 장관으로서 긍정적으로 바라보고 있다”고 말했다.

증권가에서도 이번 프로젝트에 대한 긍정적인 분석이 이어지고 있다.

홍광표 맥쿼리증권 연구원은 최근 보고서에서 “고려아연이 미국 정부의 전략자산으로 부상했다”고 평가했다. 고려아연 미국 제련소는 아연, 연, 구리, 은, 금, 안티모니 등 희소금속 8종을 생산할 예정인데 이들 모두 미국 내에서 수입의존도가 높은 광물로 꼽힌다. 이정우 다올투자증권 연구원은 “고려아연 미국 제련소가 생산할 예정인 광물들은 데이터센터, 인공지능(AI), 방위산업 등에 필요한 원재료들로 전략광물의 밸류체인 다변화를 추진하는 미국의 니즈와 합치한다”고 분석했다.

이번 프로젝트에 미국 정부가 깊숙이 관여하는 점 또한 이같은 전망을 뒷받침한다. 박광래 신한투자증권 연구원은 “미국 상무부와 전쟁부의 직접적인 지원과 참여는 이 프로젝트가 단순한 민간 투자를 넘어선 한·미 경제안보 동맹의 상징적 자산이 될 것을 시사한다”고 말했다. 앞서 하워드 러트닉 미 상무장관은 이 계약을 두고 ‘미국의 큰 승리’(Huge win for the US)라고 규정한 바 있다.