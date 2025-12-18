한국만 다태아 출산율이 계속 오르는 이유?…“산모와 아기 건강도 생각해야죠” [수민이가 걱정해요]

한국에서 쌍둥이(다태아) 출산율이 계속 늘면서 산모와 태아에게 위험이 수반된다는 지적이 제기됐다. 다태아 임산부의 조산 위험은 60% 이상 높고, 조산은 발달 지연과 뇌성마비의 주요 위험인자가 될 수 있다. 산후출혈 위험, 혈전성 질환 위험 등 다양한 합병증 위험도 증가한다.

한국보건사회연구원 배혜원 전문연구원은 18일 ‘다태아 정책 현황과 시사점’ 보고서를 통해 이같이 주장했다.

다태아 출산은 산후출혈 위험, 혈전성 질환 위험 등 다양한 합병증 위험이 증가한다. 게티이미지뱅크

보고서에 따르면 국내 전체 출생아 중 쌍둥이가 차지하는 비중은 2015년 3.7%(1만6166명)에서 지난해 5.7%(1만3461명)로 증가했다. 쌍둥이 중에서도 세쌍둥이 이상의 고차 다태아가 차지하는 비중은 같은 기간 2.4%(392명)에서 3.4%(457명)로 늘었다.

우리나라 쌍둥이 출산율은 지난해 기준 분만 1000건 당 28.8건이다. 세쌍둥이 이상 고차 다태아 출산율은 분만 1000건당 0.67건으로 HMBD 국가 중 가장 높고, 평균(0.2건)과 비교하면 3배 수준이다.

보고서는 “출산 연령이 상승하고 의료보조생식기술은 발전하는 가운데, 한 번의 임신·출산을 통해 두 명의 자녀를 동시에 낳고 양육하려는 ‘출산 편의주의’가 한국의 독특한 현상”이라고 설명했다.

국내 산모 평균 출산 연령은 2015년 32.2세에서 지난해 33.7세로 높아졌다. 특히 쌍둥이 산모 평균 출산 연령은 35.3세로 단태아 산모(33.6세)보다 높다.

난임 시술 환자 수는 2018년 12만1038명에서 지난해 16만1083명으로 7년새 33% 증가하기도 했다.

쌍둥이 임신·출산 지원 정책 역시 이런 변화 추세에 따라 확대됐다.

대표적으로 난임부부 시술비 지원, 고위험 임산부 의료비 지원, 이른둥이 지원 대책 등이 있다. 각 지방자치단체도 다태아 출생 축하금, 산후조리경비 등을 지원한다.

보고서는 “정책이 출산 이후 고위험 신생아에 대한 의료적 개입과 경제적 지원, 출산 이후 일회성 경제적 지원에 편중됐다”며 “쌍둥이 출산은 산모와 태아에 고위험을 수반하는데, 산모와 태아의 건강을 보호하고 쌍둥이 임신을 낮추기 위한 임신 전에 대한 정책적 노력이 상대적으로 미흡하다”고 밝혔다.

게티이미지뱅크

한편 다태아 출산이 산모와 태아 모두에게 위험을 높인다는 의사들의 경고가 나왔다.

대한모체태아의학회와 대한보조생식학회는 최근 서울대 의학도서관에서 열린 ‘제13차 대한모체태아의학회 연구심포지엄’에서 밝힌 시험관 아기 시술(IVF) 증가와 이에 따른 다태 임신 위험을 정리한 공동 팩트시트(설명자료)를 발표했다.

두 학회는 이러한 증가가 산모와 신생아 건강에 부담을 주는 만큼 위험성에 대한 인식이 필요하다고 강조했다.

다태 임신은 임산부에게 여러 합병증 위험을 높이는 것으로 나타났다. 쌍둥이 임신은 단태 임신보다 ▲조산 및 조기 진통 위험 6배 ▲임신중독증 위험 2배 이상(세쌍둥이는 9배) ▲산후출혈 위험 약 3배 ▲혈전성 질환 위험 3배 등 다양한 합병증 위험이 증가한다. 임신·출산 과정의 어려움뿐 아니라 출산 후 육아 스트레스와 경제적 부담도 단태아보다 훨씬 클 수 있다.

박중신 대한모체태아의학회 회장(산부인과)은 “다태 임신은 조산과 발달 지연, 뇌성마비 등과 연관된 중요한 고위험 요인인 만큼 예방적 접근이 매우 필요하다”며 “이번 팩트시트가 다태 임신의 현황과 위험성을 알기 쉽게 정리해, 임신을 준비하거나 난임 치료를 고민하는 분들에게 도움이 되기를 바란다”고 말했다.