최저 -6도 출근길, 낮엔 15도…일교차 유의해야 [오늘날씨]

목요일인 18일은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠고, 동해안은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

뉴시스 자료사진

기상청은 "새벽부터 오전 사이 강원 내륙과 전라권 내륙을 중심으로 짙은 안개 끼는 곳이 있겠다"며 "중부 내륙과 남부 높은 산지를 중심으로는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다"고 예보했다.

새벽부터 오전 사이 강원 내륙과 전라권 내륙 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

경북 동해안과 울산은 새벽 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 중·남부 동해안·산지 5㎜ 미만, 18일 새벽까지 울릉도·독도 5㎜ 안팎, 경북 북부 동해안·북동 산지 5㎜ 미만 등이다.

중부 내륙과 남부 높은 산지를 중심으로 눈이 쌓여있는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼고 비 또는 눈이 내리는 지역에선 가시거리가 짧아 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다.

아침 최저기온은 -6~4도, 낮 최고기온은 5~14도를 오르내리겠다.

전국 대부분 지역 아침 기온이 전날보다 5~10도 낮아져 0도 이하로 떨어져 춥겠다. 특히 중부 내륙과 전북 동부, 경북 내륙은 -5도 이하로 떨어질 전망이다.

남부 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -3도, 춘천 -5도, 강릉 2도, 청주 -2도, 대전 -3도, 전주 -2도, 광주 0도, 대구 -1도, 부산 4도, 제주 6도다.

낮 최고기온은 서울 7도, 인천 6도, 수원 7도, 춘천 6도, 강릉 12도, 청주 8도, 대전 9도, 전주 10도, 광주 11도, 대구 11도, 부산 14도, 제주 13도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.