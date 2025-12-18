백악관 역대 대통령 사진에 악플 단 트럼프…"슬리피 조, 최악"

도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에 걸린 역대 대통령들의 사진 밑에 몇몇 전임자들을 조롱하거나 비방하는 내용의 설명을 달아 논란이 일고 있다.



주로 민주당 소속 전임자들을 겨냥했지만, 자신과 사이가 좋지 않은 공화당 전직 대통령까지 공격의 대상으로 삼았다.

백악관에 걸린 역대 대통령 사진과 새로 설치된 동판. 로이터연합뉴스

17일(현지시간) 로이터 통신과 ABC 방송 등에 따르면 백악관은 업무동인 웨스트윙 주랑(柱廊·colonnade)에 조성된 '대통령 명예의 길'을 따라 걸린 역대 대통령 사진들 밑에 인물평과 업적을 소개하는 동판을 새로 설치했다.



동판에 적힌 글 중 상당수는 "트럼프 대통령 본인이 직접 썼다"는 게 백악관의 설명이다.



특히 트럼프 대통령은 초상 대신 '오토펜'(자동 서명기) 사진을 걸어놓은 조 바이든 전 대통령을 가리켜 "슬리피(sleepy·졸린) 조 바이든은 지금까지 미국 역사상 최악의 대통령"이라면서 "미국에서 가장 심한 부정 선거의 결과"로 당선됐다고 주장했다.



바이든 전 대통령이 "심각한 정신적 감퇴"를 겪었고 "전례 없이 오토펜을 많이 사용했다"는 트럼프 대통령의 평소 비난도 그대로 적혔다.



버락 오바마 전 대통령 사진 밑 동판에는 "버락 후세인 오바마는 첫 번째 흑인 대통령으로, 미국 역사상 가장 많은 분열을 초래한 정치적 인물"이라고 묘사했다.



역시 민주당 소속인 빌 클린턴 전 대통령에 대한 설명 중에는 "아내 힐러리는 대선에서 도널드 트럼프 대통령에게 패했다"는 내용을 포함했다.



같은 공화당 소속이지만 자신을 지지하지 않았던 조지 W. 부시 전 대통령을 설명하는 동판에는 그가 아프가니스탄과 이라크에서 2개의 전쟁을 시작했지만 "둘 다 일어나서는 안 됐다"는 지적을 담았다.



이러한 조치에 대해 로이터 통신은 트럼프 대통령이 국가 통합을 상징하는 역사적 건물인 백악관을 자신의 전투적인 정치 스타일과 '역사 다시쓰기'를 실현하는 무대로 활용하고 있다고 분석했다.

<연합>