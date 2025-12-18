AI 거품? 호황 계속?…오라클 주가 5.4%↓, 마이크론 6%↑

[연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

메모리 업계의 '실적 바로미터'로 여겨지는 미국 마이크론 테크놀로지(이하 마이크론)가 낙관적인 분기 실적 전망을 내놓아 시간외거래에서 주가가 급등했다.



마이크론은 17일(현지시간) 2026회계연도 2분기(2026년 12월~2027년 2월) 매출을 183억~191억달러로 예상했다. 이는 시장 전망치(144억달러)를 크게 웃도는 수치다.



일회성 항목 등을 제외한 주당순이익(EPS) 전망치는 8.22~8.62달러를 제시했다. 이 역시 시장 전망치(4.71달러)를 대폭 상회하는 수치다.



1분기(9~11월) 매출은 작년 동기 대비 57% 증가한 136억달러, 일부 항목을 제외한 EPS는 4.78달러를 각각 기록했다. 매출과 EPS 모두 시장 전망치(130억달러, 3.95달러)를 웃돌았다.



이러한 실적 전망에 정규장에서 3.1% 하락한 마이크론 주가는 시간외거래에서 오후 7시 현재 6.7% 상승했다.



산제이 메흐로트라 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스콜에서 메모리 부족 현상이 당분간 지속될 것이라고 말했다.



그는 "공급 부족과 더불어 지속적이고 강한 수요가 시장 상황을 타이트하게 만들고 있다"며 "이런 상황이 2026년 이후에도 계속될 것으로 예상한다"고 했다.



또 "핵심 고객들의 수요 가운데 50%에서 3분의 2 정도만 공급할 수 있는 상황"이라며 "공급을 확대하고 필요한 투자를 하는 데 고도로 집중하고 있다"고 덧붙였다.

이날 마이크론은 2026회계연도 자본지출(설비투자) 전망치를 기존 180억달러에서 200억달러로 상향 조정했다. 지난 회계연도에는 130억달러를 집행한 바 있다.



마이크론은 인공지능(AI) 칩에 들어가는 고대역폭메모리(HBM)를 공급해 AI 붐의 수혜 기업으로 꼽힌다.



또한 AI 칩 수요 급증으로 인해 범용 메모리도 공급 부족에 따른 가격 상승 흐름을 보이면서 마이크론 실적을 견인하고 있다.



반면 이날 오라클이 추진하는 대규모 AI 데이터센터가 핵심 투자자 이탈로 교착상태에 빠졌다는 보도가 나오면서 과도한 AI 설비투자와 수익성에 대한 불안감이 기술주를 강타했다.



오라클이 미국 미시간주에 짓고 있는 1기가와트 규모 데이터센터가 핵심 투자자인 사모펀드 블루아울 캐피털의 이탈로 차질이 생겼다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.



오라클은 "개발 파트너인 릴레이티드디지털이 최상의 금융 파트너를 선정했으며 이번에는 그 대상이 블루아울이 아니었을 뿐"이라며 "최종 협상은 예정대로 계획에 따라 진행 중"이라고 해명했다.



하지만 이 소식에 오라클 주가는 이날 정규장에서 5.4% 급락했다.



AI 기술주들도 투자심리가 냉각되면서 나스닥종합지수는 418.14포인트(1.81%) 급락했다. AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체 지수는 3.8% 급락했다.

