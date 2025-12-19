“카페인 빼고 마실게요”…MZ세대 ‘디카페인족’ 늘어난 이유

성인 평균 하루 평균 한 잔 이상의 커피를 마신다는 통계가 있을 정도로 커피는 한국인의 일상에 깊숙이 자리 잡고 있다. 최근엔 MZ세대를 중심으로 건강 관리와 수면의 질을 중시하는 트렌드가 확산하며서 카페인 섭취를 줄일 수 있는 ‘디카페인’ 커피가 새로운 선택지로 부상하고 있는데, 커피의 맛과 향을 즐기면서도 ‘건강’을 고려한 판단한 ‘심리적 ROI(투입 대비 소비자가 얻는 심리적 만족감)’의 결과로 풀이된다.

사진 = 클립아트코리아 제공

19일 엠브레인 딥데이터의 구매 트렌드 분석에 따르면 2025년 9월 기준 최근 1년간 주요 커피전문점에서 판매된 디카페인 관련 제품의 구매 추정액은 2926억원으로, 전년 동기 대비 55.2% 증가했다. 2023년 동일 기준(1466억원)과 비교하면 약 두 배에 달하는 성장세로, 디카페인 커피가 대중적인 선택지로 자리 잡고 있음을 보여준다.

엠브레인 트렌드모니터가 지난 7월 조사한 결과에 따르면, 전체 응답자의 상당수가 디카페인 커피는 커피 맛을 똑같이 즐기면서 카페인 섭취를 줄일 수 있어 좋은 것 같다(62.5%, 동의율)는 데에 공감했으며, 카페인에 민감하지 않더라도 디카페인 커피가 좋은 선택지가 되는 것 같다(48.4%)는 응답이 절반에 달한 결과를 보였다. 이 같은 흐름은 “커피의 맛은 그대로 즐기되, 건강을 지키고 싶다”는 심리적 만족감(심리적 ROI)에서 비롯된 것으로 풀이된다.

특히, 프리미엄 커피 브랜드를 중심으로 디카페인 시장이 빠르게 성장하고 있는 점이 눈에 띈다. 스타벅스 ‘디카페인’ 음료의 연간 구매 추정액(2025 MAT)은 1566억 원으로, 전년 대비 52.8% 증가했으며, 투썸플레이스는 48.4%의 성장세를 기록한 것으로 확인됐다.

저가 브랜드의 성장폭은 더욱 가팔랐다. 메가MGC커피의 ‘디카페인’ 구매 추정액(2025 MAT)은 491억 원으로 전년 동기 대비 92.0% 증가했고, 컴포즈커피는 127.2%에 달하는 신장률을 보이며 디카페인 수요 확대를 주도했다. 대체로 디카페인 커피 구매 시 추가 금액을 지불해야 한다는 점을 고려하면, 가격 부담이 적은 저가 브랜드가 디카페인 음료 선택에 유리하게 작용했을 것으로 보인다.

이제 디카페인 커피는 단순히 ‘카페인을 뺀 커피’가 아닌, 개인의 컨디션과 라이프스타일에 맞춰 선택하는 하나의 옵션으로 자리 잡고 있다.

한편 내년 3월부터는 잔류 카페인 함량이 0.1% 이하인 원두를 사용해야만 ‘디카페인’으로 표기할 수 있도록 기준이 강화될 예정이어서, 향후 디카페인 커피가 시장 내에서 얼마나 경쟁력을 확보할지 관심이 모인다.