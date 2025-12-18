HJ중공업, 해군 신형 고속정 4척 수주

HJ중공업은 해군 신형고속정(검독수리-B Batch-II) 4척을 추가 수주하고, 방위사업청과 3125억원에 함정 건조계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

HJ중공업이 지난 8일 부산 영도조선소에서 4척의 신형고속정 통합진수식을 개최하고 있다. HJ중공업 제공

신형고속정(PKMR)은 연안 방어에 최적화된 전투능력을 갖추고 영해 사수 임무를 수행하는 해군의 최신예 함정이다. 검독수리-B Batch-II 사업은 기존 Batch-I 사업 대비 30여건의 성능 개선과 보완 사항을 충실히 반영해 함정 운용의 편의성과 거주성이 대폭 향상됐다. 워터제트 추진기를 적용해 저수심 해역에서도 작전 수행이 가능하다. 또 최첨단 전투체계와 대유도탄기만체계, 전자전장비 등을 탑재해 기존 고속정에 비해 화력과 생존성이 크게 향상됐다.

HJ중공업은 신형고속정(검독수리-B Batch-I) 16척을 수주·건조해 해군에 인도한 이후, 검독수리-B Batch-II 사업도 지금까지 발주된 16척 전량을 수주해 고속함정 분야에서 독보적인 경쟁력을 다시 한 번 입증했다. 지난 50여년간 국산 고속정 건조 업체로서 입지를 다져온 HJ중공업은 신형 고속정 32척의 건조를 모두 도맡을 정도로 독보적인 기술력을 인정받고 있다.

HJ중공업 관계자는 “반세기 넘게 이어온 ‘국산 고속정의 산실’이라는 자부심과 사명감으로 연안 방어 일선 전력인 신형 고속정 건조 임무를 완벽히 완수해 국가 해상 방위력 증강에 일익을 담당하겠다”고 말했다.