한화시스템, 보잉과 미 공군 F-15EX 전자장비 공급 계약 체결

한화시스템이 디지털 항공전자 장비 수출로 첫 미국 시장 진출에 성공했다.

F-15EX 전투기. 세계일보 자료사진

한화시스템은 미국 보잉이 만든 한국 공군 F-15K 및 미 공군 F-15EX에 대화면 다기능 전시기(ELAD)를 공급하는 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 성과는 방위사업청 항공기사업부를 비롯한 정부 주도의 산업협력 외교와 한화시스템이 축적해 온 항전장비 기술력이 뒷받침한 결과다.

지난해 11월 방위사업청은 대형 국외구매 사업(F-15K 성능개량)을 추진하면서 국내기업 산업협력 참여 확대를 위해 보잉사와 산업협력 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.

한화시스템의 대화면 다기능 전시기는 기존에 여러 계기판으로 분산돼 있던 정보를 하나의 대형 화면으로 통합해 조종석의 핵심 정보를 신속하게 제공함으로써 조종사의 상황인식 능력을 향상시키고 임무 수행 효율을 높인다.

조종사는 필요한 정보를 한 화면에서 직관적으로 확인할 수 있으며, 터치 기반 인터페이스를 통해 임무 컴퓨터로 명령을 전달할 수 있다. 이러한 운용 개념은 최신 전투기의 조종석 환경을 구성하는 핵심 요소로 평가받고 있다.

한화시스템이 보잉에 수출할 대화면 다기능 전시기는 한국형 차세대 전투기 KF-21에 탑재하고 있는 다기능 전시기(MFD) 개발 역량을 바탕으로 F-15EX 기체 특성과 조종석 배치를 고려해 임무 환경에 최적화된 설계로 제작될 예정이다.