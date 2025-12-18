모텔 세면대서 숨진 신생아… 친모에 살인 혐의 구속영장

경기 의정부시 소재 모텔 세면대에서 숨진 채 발견된 신생아의 친모에 대해 경찰이 구속 영장을 신청했다.

경기북부경찰청은 20대 여성 A씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다고 18일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 13일 오후 의정부시의 한 모텔에서 A씨가 낳은 여자 신생아가 세면대에서 숨진 채 발견됐다.

세면대에는 당시 물이 차 있었던 것으로 알려졌다.

현장에 함께 있던 A씨는 "직전에 혼자 모텔 방에서 출산했고, 아이를 씻기려 했다"고 경찰에 진술했다.

아이 시신 부검 결과 국립과학수사연구원은 육안 등 1차 조사로 사인은 알 수 없지만 익사의 가능성을 배제할 수 없다고 1차 구두 소견을 내놨다.

경찰은 A씨가 살인에 대한 미필적 고의가 있었던 것으로 보고 구속 영장을 신청했다.

미필적 고의란 범죄 결과를 완전히 의도하지는 않았지만, 발생 가능성을 알고 있었고 그렇게 돼도 상관없다는 심리 태도를 의미한다.

검찰이 구속영장을 법원에 청구하며 A씨의 구속 여부는 이날 오후 결정될 것으로 보인다.