보령 산란계 농장서 고병원성 AI 발생…2만5천마리 살처분

충남 보령 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생했다.



18일 보령시와 충남도에 따르면 지난 15일 검사 때 음성 판정을 받았던 청소면 진죽리의 산란계 농장에서 16일 1천마리, 17일 4천마리가 잇따라 폐사해 농장주가 방역지원본부에 신고했다.

지난 16일 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자 확진 판정을 받은 경기도 안성시 한 산란계 농장 출입이 17일 통제되고 있다. 연합뉴스

충남 동물위생시험소가 검체를 채취해 분석한 결과 17일 오후 10시 H5형 항원이 확인됐으며, 농림축산검역본부가 N형 여부를 최종 확인 중이다.



이 농장에서는 2022년 2월에도 AI가 발생한 적 있다.



보령시는 해당 농장에 대해 긴급 방역조치를 하는 한편 사육 중인 닭 2만5천마리를 모두 살처분할 예정이다.



인근 10㎞ 방역대 내에서 167만5천마리의 가금류를 사육하고 있는 37개 농가에 대해서도 추가 확산 여부 확인을 위한 정밀 검사를 진행한다.



충남도도 이날 오전 1시부터 24시간 동안 도내 산란계 농장과 관련업체에 일시 이동중지 명령을 내렸다.



충남에서는 앞서 천안의 산란계 농장 2곳에서도 고병원성 AI가 발생했다. 전국적으로는 14개 농장이다.

