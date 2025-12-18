카카오·네이버·KT 이어 삼성까지…‘폭파 협박’ 잇따라 경찰 수사

“삼성전자 폭파·이재용 살해” 협박 글까지

사진=연합뉴스

카카오와 네이버, KT에 이어 삼성전자에 대한 폭파 협박 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

18일 경찰에 따르면, 이날 오전 11시 29분쯤 카카오 CS센터(고객센터) 게시판에 “삼성전자 수원시 영통구 본사를 폭파하고, 이재용 회장을 사제 총기로 쏴 죽이겠다”는 내용의 글이 올라왔다는 카카오 측 신고가 접수됐다.

글쓴이는 자신의 이름을 특정 이름으로 기재했으나, 다른 신상 정보는 밝히지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 삼성전자 본사에 경찰관을 투입해 주요 지점의 CCTV를 살펴본 뒤 위험성이 낮다고 판단해 건물 순찰 강화 등의 조처로 상황을 마무리했다.

경찰 관계자는 “누군가 타인의 명의를 도용해 카카오, 네이버, KT 등에 대해 폭파 협박 글을 올리는 사례가 최근 잇달았는데, 이 또한 비슷한 사건으로 추정된다”고 밝혔다.

그러면서 “다만 앞선 사건들의 글 게시자와는 다른 이름을 밝히고 있어 용의자의 정체는 수사를 해봐야 알 수 있을 것”이라고 말했다.

앞서 지난 15일과 17일 카카오 판교 아지트에 대한 폭파 협박 신고가 접수됐다. 이날 오전에는 카카오 판교 아지트와 제주 본사, 네이버 사옥, KT 분당사옥 등을 대상으로도 폭파 협박 신고가 들어와 경찰이 수사에 나섰다.