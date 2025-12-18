국민 60% 이상 “재생에너지 가짜뉴스 문제 심각”

국민 5명 중 3명 이상이 “재생에너지에 대한 허위정보가 심각하다”고 생각하고 있다는 조사결과가 나왔다.

재생에너지 팩트체크 플랫폼 ‘리팩트’(RE:FACT)는 18일 서울 종로구 아미드호텔에서 출범 기자간담회를 열고 국민 1009명 대상으로 진행한 재생에너지 허위정보 문제 관련 온라인 설문조사 결과를 공개했다.

조사에 따르면 응답자 62.1%(‘매우 심각하다’ 19.9%·‘어느 정도 심각하다’ 42.2%)가 재생에너지 가짜뉴스·허위정보 문제가 심각하다고 답했다. 심각하지 않다는 응답은 8.7%(‘전혀 심각하지 않다’ 1.3%·‘별로 심각하지 않다’ 7.4%)였다.

재생에너지 가짜뉴스의 사실 확인이 어렵다고 느끼는 이는 40%를 넘었다. 어렵다는 응답이 43.6%(‘매우 어렵다’ 6.0%·‘어느 정도 어려운 편이다’ 37.7%)인 반면, 쉽다는 응답은 23.0%(‘매우 쉽다’ 3.2%·‘어느 정도 쉬운 편이다’ 19.8%)였다.

재생에너지 가짜뉴스의 사실 확인이 어렵다고 생각하는 이유에 대해서는 ‘자료 부족’이 38.3%로 가장 높은 응답률을 기록했고, 이어 ‘가짜뉴스의 빠른 확산’ 30.4%, ‘가짜뉴스의 속성’ 16.2%, ‘전문가의 소극적 대처’ 8.7%, ‘소셜미디어 알고리즘’ 5.2% 등 순이었다.

조사결과를 발표한 정희정 에너지전환포럼 이사는 “국민이 재생에너지에 대해 어떤 주장에 반복 노출되느냐에 따라 인식이 달라지고, 그 인식이 다시 정부 재생에너지 정책에 대한 지지·반대로 이어지는 연결고리가 이번 설문에서 뚜렷이 확인됐다”고 평했다.

설문에서 ‘우리나라는 지리·기상 조건상 재생에너지가 적합하지 않다’는 주장을 접해봤다고 답한 응답자는 ‘이 주장이 자신의 생각이나 지식과 일치하는 정도’를 평균 59.8점(100점 만점)으로 평가한 반면 같은 주장을 접해본 적 없다는 응답자들은 인식과의 일치 정도를 평균 37.6점으로 평가한 게 이런 사실을 뒷받침한단 것이다.

홍종호 서울대학교 환경대학원 교수는 “새 정부 출범 이후 에너지 전환을 둘러싼 논의가 활발해지고 관련 정책들이 발표되고 있지만, 사실과 다른 주장들이 발목을 잡으며 속도를 내지 못하고 있다”며 “사실에 기반한 논의와 그에 부합하는 실행을 위해 허위정보에 대한 체계적인 대응이 반드시 필요하다”고 했다.

이날 출범을 공식화한 리팩트는 “앞으로 재생에너지에 대한 논의와 정책 결정이 사실에 기반해 이뤄지도록 주요 요소를 검증하고 국내외 사례를 제시하며 공론장을 건강하게 이뤄 가겠다”고 밝혔다. 리팩트는 재생에너지 관련 학계·산업계 전문가들이 참여해 근거가 부족하거나 편향된 허위정보를 검증하는 플랫폼이다.