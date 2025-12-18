커피에 ‘이것’ 넣는 게 유행이라는데…“건강에 도움 안 돼요”

최근 커피에 소금을 넣어 마시는 이른바 ‘소금 커피’ 또는 ‘솔트 커피’가 새로운 트렌드로 떠오르고 있다. 카페인의 쓴맛이 완화되면서 커피가 한층 부드럽고 달게 느껴진다는 점이 인기를 끄는 이유다. 그러나 전문가들은 이러한 믿음에 과학적 근거가 부족하며, 오히려 건강에 해로울 수 있다고 경고한다.

15일(현지시간) 영국 브래드퍼드대 심리학자 엘리너 브라이언트 박사는 영국 매체 더선을 통해 “소금은 풍미를 강화하고 쓴맛에 대한 인식을 줄여 커피 맛을 개선할 수는 있지만, 커피에 소금을 넣는 것이 건강에 이롭다는 증거는 없다”고 밝혔다.

가장 큰 문제는 염분 섭취량 증가다. 커피를 마실 때마다 소금을 소량이라도 꾸준히 추가할 경우 하루 염분 섭취가 빠르게 늘어날 수 있다.

픽사베이

브라이언트 박사는 “하루에 여러 잔의 커피를 마시는 사람이라면 소금을 반복적으로 넣는 습관이 혈압 상승과 부종을 유발할 수 있다”며 “장기적으로는 심혈관계 질환 위험을 높일 가능성도 있다”고 지적했다. 설탕 섭취를 줄이기 위해 선택한 방법이 또 다른 건강 부담으로 이어질 수 있다는 의미다.

또한 소금을 넣었을 때 커피 맛이 좋아진다는 주장 역시 모든 사람에게 적용되는 것은 아니다. 쓴맛에 대한 선호도는 미각 인식과 관련된 유전적 요인의 영향을 받기 때문이다. 브라이언트 박사는 “태어날 때부터 쓴맛을 좋아하는 성향을 가진 사람이 있는 반면, 그렇지 않은 사람도 있다”고 설명했다. 커피에 소금이나 다른 재료를 넣는 행위는 결국 개인 취향에 맞춘 ‘맛 조정’에 가깝다는 것이다.

커피 머신 제조업체 필립스 역시 이 같은 흐름을 두고 “복잡한 커피 주문은 새로운 현상이 아니지만, 최근 유행은 커피 애호가들이 점점 극단적인 변형을 밀어붙이고 있다는 점을 보여준다”고 평가했다.

전문가들은 설탕 섭취를 줄이고 싶다면 소금을 대안으로 삼기보다는 커피 양을 조절하거나, 당분이 없는 우유나 향신료 등을 활용하는 것이 더 바람직하다고 조언하고 있다.