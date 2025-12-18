"아이돌, 사회면 나오면 안돼"…키 과거 발언 재조명

유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’ 영상 갈무리

그룹 샤이니 멤버 키가 '주사 이모'에게 진료를 받았다는 사실을 인정한 가운데 과거 "아이돌은 안 좋은 일로 사회면에 나오면 안 된다"는 발언이 화제가 되고 있다.

18일 온라인 커뮤니티에서는 키가 지난 9월 유튜브 채널 '스튜디오 수제'에 출연해 했던 발언이 올라왔다.

당시 키는 아이돌의 정의를 묻는 질문에 "제가 생각하는 아이돌은 어떤 기준도 없다. 지킬 거 지키고 실망만 시켜 드리지 말자는 것"이라며 "사회면에 나오면 안 된다. 좋은 일로만 사회면에 나와야 한다"고 말했다.

이어 “저도 사람인지라 결백하게 살지 못할 수도 있다”며 “그러니까 그런 걸 최대한 어떤 일에도 휘말리지 않게끔 지키면서 살자는 것”이라고 했다.

박나래가 주사 이모 A씨로부터 불법 의료 처방을 받았다는 의혹이 불거진 뒤 키도 논란에 휘말렸다. 주사 이모 A씨와 친분설이 제기됐기 때문이다.

이와 관련 소속사 SM 엔터테인먼트는 전날 “키는 지인의 추천을 받아 A씨가 근무하는 강남구 소재 병원에 방문해 그를 의사로 처음 알게 됐다”며 “이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다”고 했다.

이어 “A씨를 의사로 알고 있었고, 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었다”며 “키는 최근 A씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다”고 했다.

키도 같은 날 자신의 사회적관계망서비스(SNS)에 “스스로 이런 일들과는 멀리할 수 있을 거라 자부해 왔는데 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 저를 믿고 응원해 준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음”이라며 “다시 한 번 제 자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠다. 진심으로 죄송하다”고 했다.

<뉴시스>