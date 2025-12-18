'전국 대학 입시 정보를 한곳에' 2026학년도 정시 대학입시정보박람회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

18일 서울 강남구 코엑스에서 2026학년도 정시 대학입시정보박람회가 열린 가운데 수험생과 학부모들이 입장을 기다리며 줄을 서고 있다.

대학입학정보박람회 준비위원회가 주최하고 한국대학교육협의회가 주관하는 이번 박람회는 전국 주요 125개 4년제 대학교가 참가해 대학별 입시 정보를 제공한다.

수험생과 학부모들은 해당 대학의 전형 결과를 기반으로 수험생 개개인의 상황에 맞춘 일대일 상담을 받을 수 있다.

또한 모집 요강과 전형 안내 자료도 무료로 배포되며 대학별 입학전형과 지원 전략에 대한 상세한 설명도 함께 들을 수 있다.