꼼짝마!… 제주 범죄 현장, AI 드론이 누빈다

자치경찰위, 첫 치안드론 시연회

순찰비행 중 긴급상황 감지 통보

제주가 전국 최초로 인공지능(AI) 기술을 접목한 치안드론을 자치경찰 업무에 도입한다. ‘AI 치안드론’은 실종자 조기 발견, 절도범 등 용의자 추적, 인파 혼잡 사고 등 긴급상황 자동 통보가 가능한 차세대 치안 플랫폼이다.



제주자치경찰위원회는 18일 제주공공정책연수원에서 ‘AI 치안드론’ 시연회를 열고 내년부터 본격 운영에 들어간다고 밝혔다. 이번 치안드론은 자치경찰 분야에 AI 기술을 접목한 첫 사례다. 과학기술정보통신부 ‘스마트 빌리지 보급 및 확산사업’에 선정돼 10억원(국비 8억원, 도비 2억원)을 투입해 개발했다.



제주에서는 연간 100명 이상의 실종신고 중 상당수가 산간·해안 지역에서 발생한다. 경찰이 산을 뒤지는 데만 3~4시간이 걸리고, 야간에는 수색 자체가 어려웠다. 감귤 수확철 절도 범죄도 넓은 밭을 일일이 순찰할 수 없어 대응에 한계가 있었다. AI 치안드론은 이런 문제를 해결하기 위해 도입했다.



자치경찰단은 내년부터 ‘AI 치안안전순찰대’를 구성해 AI 드론을 자치경찰 업무에 활용할 계획이다.



박영부 제주자치경찰위원장은 “전국 최초로 개발한 AI 치안드론은 치안 현장의 패러다임을 바꾸는 출발점이 될 것”이라며 “자치경찰단과 협력해 AI 드론이 도민 안전을 지키는 ‘AI 경찰관’ 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.