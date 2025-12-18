北, 여성 노동자 1만여명 파견될 러시아 드론공장

러시아 수도 모스크바 동쪽 1000여㎞ 떨어진 곳의 알라부가 경제특구에 들어선 러시아 게란-2 드론 공장 모습. 17일(현지시간) 미국의 북한 전문 매체 38노스는 북한이 이곳에 약 1만2000명의 여성 근로자를 파견할 전망이라고 보도했다. 38노스는 북한이 노동자뿐 아니라 연구원까지 파견해 드론 제조 기술 등을 배우게 할 가능성이 높다고 분석했다. 이란제 샤헤드 드론을 개량한 게란-2는 주로 일회용 자폭 드론으로 사용된다.

<연합>