꺾일 줄 모르는… 서울 아파트 값

매매가 4주째 상승폭 유지

전세가격도 45주 연속 올라

10·15 부동산 대책 이후에도 서울 아파트 매매가격 상승세가 꺾이지 않고 있다. 18일 한국부동산원이 발표한 12월 셋째 주(12월15일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 직전 주 대비 0.18% 올라 전주와 동일한 상승률을 기록했다. 상승률은 11월 마지막 주(11월24일 기준)부터 4주째 0.17∼0.18% 수준을 유지 중이다.

서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴시스

한강벨트 주요 지역 중 용산구(0.28%→0.31%), 성동구(0.27%→0.31%)의 상승률은 확대됐다. 강남 3구에서는 서초구(0.23%→0.24%)가 상승폭이 확대된 반면 강남구(0.23%→0.19%), 송파구(0.34%→0.28%)는 상승폭이 축소됐다. 부동산원은 “시장 참여자들의 거래 관망 분위기 속에 개발 기대감이 있는 지역과 대단지, 신축 등 선호단지 위주로 국지적 상승거래가 발생하며 서울 전체적으로 상승했다”고 말했다.

경기도의 경우 성남 분당(0.38%→0.43%), 성남 수정(0.21%→0.24%), 군포(0.12%→0.14%) 등이 상승폭이 확대됐다. 서울 아파트 전셋값은 45주 연속 상승했다. 상승폭은 0.15%에서 0.16%로 확대됐다. 서초구(0.49%→0.58%), 강남구(0.1%→0.2%), 양천구(0.16%→0.18%) 등에서 상승세를 보였다.