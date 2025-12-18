세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

‘계엄 가담’ 조지호 경찰청장 파면

입력 : 2025-12-18 18:52:14
수정 : 2025-12-18 18:52:13
폰트 크게 폰트 작게
안경준 기자 eyewhere@segye.com
구글 네이버 유튜브
소추 1년만… 헌재 전원일치 결론
“국회 경찰 배치 헌법질서 훼손”
계엄 관련 탄핵심판 모두 종결

조지호(사진) 경찰청장이 18일 헌법재판소의 탄핵 인용으로 파면됐다. 지난해 12월 국회에서 탄핵 소추된 지 1년여 만이다. 경찰청장이 헌재 탄핵심판으로 파면된 헌정사상 첫 사례다. 조 청장을 끝으로 12·3 비상계엄 사태 관련 탄핵심판 사건은 모두 결론이 났다.

헌재는 이날 오후 2시 조 청장 탄핵심판 선고기일을 열고 재판관 전원일치 의견으로 탄핵 인용 결정을 내렸다. 헌재는 비상계엄 당시 국회와 중앙선거관리위원회 등에 경찰이 배치된 일이 각각 국회의원의 헌법상 권한 침해와 선관위 독립성 침해라고 지적하면서 “피청구인의 행위는 그 자체로서 대의민주주의와 권력분립 원칙에 대한 중대한 위반에 해당하고, 그로 인해 헌법질서에 미친 부정적 영향도 엄중하다”며 “피청구인의 법 위반은 파면을 정당화할 정도로 중대하다”고 강조했다.

앞서 조 청장은 비상계엄 당시 국회의원의 국회 출입을 막고 중앙선관위와 선거연수원에 경찰을 배치했다는 등의 사유로 지난해 12월12일 국회에서 경찰청장으로선 처음으로 탄핵 소추돼 직무가 정지됐다.

조 청장이 비상계엄의 조건을 만들고자 지난해 11월9일 전국노동자대회 과잉 진압에 관여했다는 의혹도 소추 사유에 포함됐으나, 헌재는 받아들이지 않았다. 조 청장은 변호인을 통해 낸 입장문에서 “헌재의 결정을 존중하며, 경찰과 공직사회 모두 저와 같은 사례가 반복되지 않기를 바랄 뿐”이라고 밝혔다.

탄핵심판과 별개로 조 청장은 올해 1월 내란 중요임무 종사 혐의로 구속기소됐다. 혈액암을 앓고 있는 그는 같은 달 법원이 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방)을 허가해 불구속 상태로 재판받고 있다.

김주영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지