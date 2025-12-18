군사법원 선 尹 “계엄 장성들에 참 미안”

65번째 생일에 재판 증인 출석

“기소 남발 증언 거부” 신경전도

윤석열 전 대통령이 18일 군사법원에서 12·3 비상계엄 사태 당시 계엄군 주요 사령관들에게 “참 미안하다”며 사과했다. 국가적 위기를 알리기 위해 “북을 친다는 개념이었다”고 계엄선포 이유를 밝혀 이른바 ‘계몽령’ 주장을 반복했다.



윤 전 대통령은 이날 서울 용산 중앙지역군사법원에서 곽종근 전 특전사령관, 이진우 전 수도방위사령관 등을 대상으로 한 내란 중요임무종사 혐의 계엄군 재판에 증인으로 출석했다. 그는 “제가 아는 군 간부들과 경찰 관계자들이 법정에 나오는 것을 보니 참 안타깝다”며 “제가 내린 결정에 따라 할 일을 한 사람들인데 참 미안하다”고 말했다.

윤석열 전 대통령이 18일 서울 용산구 중앙지역군사법원에서 열린 여인형 전 방첩사령관의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석하고 있다. 연합뉴스

윤 전 대통령은 계엄 선포가 무도한 야당의 행태를 알리기 위한 목적이었으며, 계엄을 길게 유지할 생각이 없었다는 기존 주장을 되풀이했다. 그는 “나라의 위태로운 상황에 대해 국민들에게 북을 친다는 개념으로 계엄을 한 것”이라며 “아무리 길어도 반나절이나 하루를 못 갈 것이라고 생각하고 있었다”고 말했다.



윤 전 대통령은 군 검찰과 날카롭게 대립했다. 재판이 시작부터 “검찰 측이 위증 혐의로 기소를 남발하고 있기 때문에 오늘은 어떤 질문에 대해서도 기본적으로 증언을 거부하겠다”고 신경전을 시작했다. 군검찰 질문에 “내가 내란 우두머리로 기소된 사람이지, 내란의 우두머리인가”라고 반발했고, ‘과한 음주로 기억이 나지 않느냐’는 질문에는 “그렇게 질문하면 앞으로 검찰 질문은 다 거부하겠다”고 말하기도 했다.



이날은 윤 전 대통령의 65번째 생일로 재판이 열린 군사법원이 대통령실과 같은 울타리를 쓰는 국방부 경내에 있다. 탄핵 후 약 1년 만의 용산 방문이 자신의 생일에 이뤄진 것이다.