중기중앙회 찾은 김정관 장관

중소기업중앙회는 18일 서울 여의도 중기중앙회에서 김정관 산업통상부 장관과 중소기업계 산업·통상 현안을 논의했다고 밝혔다. 중기중앙회 측은 중소기업 위기 요인으로 중국 저가 제품의 공세와 중국 기술의 부상, 국내 인건비·원자재 가격 상승 등을 꼽으며 뿌리 산업에 대한 지원강화와 대·중소기업 상생 생태계 마련 등을 김 장관에게 요청했다. 사진은 김 장관(오른쪽)과 김기문 중기중앙회장이 악수하며 기념 촬영을 하는 모습.

산업통상부 제공