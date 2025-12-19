[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 20일 (토요일) 피로 누적? 오늘은 쉬어가야 할 띠는?

96년생 개별적인 만남은 불리하고 함께 만나라. 84년생 자신의 위상을 드높일 수 있는 운세다. 72년생 욕심이 화를 부르니 양보하면 유익하다. 60년생 득실을 따지기엔 다소 무리가 있다. 48년생 사태수습을 위해서 고개를 숙여라. 36년생 굳어 있는 마음을 풀지 못하면 불편하다.

97년생 목표를 지나치게 상향조정하지 마라. 85년생 내가 살길은 이 길밖에 없다는 각오로 하라. 73년생 상대방에 따라서 대응방법이 달리하라. 61년생 단점을 드러내는 일이 전화위복의 계기. 49년생 도움을 청하는 솔직함이 필요하다. 37년생 믿음이 약하면 위기를 벗어나기 힘들다.

98년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 86년생 다가온 현실을 그대로 인정하라. 74년생 이미 정해진 것은 인정하고 넘어가자. 62년생 외형에 관심을 갖지 말고 내면을 충실히. 50년생 비슷하게 보인다고 단정짓지 마라. 38년생 루머에 대응하는 것를 집착마라.

99년생 자신의 여건을 고려하고 액션을 취하라. 87년생 허욕을 탐하지 않으면 좋은 결과가 온다. 75년생 말없이 실천하면 인망을 얻을 수 있다. 63년생 시끄럽게 떠들면 가능성이 희박하다. 51년생 타협도 좋지만 손해보는 마음으로 하라. 39년생 순리를 택하는 것이 안정의 첩경이다.

00년생 현재 운세는 일에 굴곡이 나타난다. 88년생 마음을 열면 재물을 얻기에 유리하다. 76년생 연인과 함께 보내는 시간이 즐겁지않다. 64년생 부부싸움이 예상되니 서로를 헤아려라. 52년생 투자의 시기를 제대로 택해야 한다. 40년생 일방적인 인간관계는 유지하기 힘들다. 28년생 자식도 머리가 크면 사소한 간섭은 마라.

01년생 오래된 물건이나 사람은 소중하다. 89년생 새로운 사람과 손발을 맞추는 것은 좋다. 77년생 피해볼 수 있으니 약속를 지키자. 65년생 잠시 쉬어 가는 때는 다른 건 잊자. 53년생 원하는 것이 무엇인지 잘 판단하라. 41년생 긍정적인 생각은 건강에 중요하다. 29년생 타인을 비방하면 자신도 같다.

02년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 90년생 요행을 바라면 역경에 처할 수 있다. 78년생 하면 된다는 마음으로 일을 진행하라. 66년생 주변여건이 변할 수 있으니 대비하라. 54년생 대충 넘기면 그만한 대가를 치른다. 42년생 원인해결을 찾지 못하면 어려워진다. 30년생 이기적인 행동으로 벼락을 맞을 수 있다.

03년생 항상 타인에게 칭찬은 아끼지 말자. 91년생 문제 처리에서 옳고 그름을 따져지 마라. 79년생 마음에 없는 말은 오래가지 않는다. 67년생 방향을 잘 택하면 재물이 따른다. 55년생 자력으로 대사를 도모하기엔 힘이 부족. 43년생 건강에 좋다고 남용하지 마라. 31년생 다툼이 발생할 가능성이 농후하다.

04년생 일을 차분하고 인내있게 진행하자. 92년생 자기가 파놓은 함정에 자신이 걸려든다. 80년생 눈으로 목격한 일이 판단이 안된다. 68년생 무엇을 선택할지 딜레마에 빠질 수 있다. 56년생 미래에 적응할 수 있도록 교육시켜라. 44년생 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다. 32년생 중심에서 벗어나 편안하게 보낼 것.

05년생 가족의 의사를 충분이 참작하자. 93년생 이해타산을 앞세우면 아무런 소용이 없다. 81년생 가벼운 눈인사라도 나누면서 시작하라. 69년생 직업적인 어려움은 있지만 무리는 없다. 57년생 마음에 있으면 행동으로 나타나게 마련. 45년생 태도가 좋은 사람은 귀인을 만난다. 33년생 동등함을 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라.

06년생 약간의 풍파는 있지만 편안하다. 94년생 터놓고 의지할 곳이 없으니 답답하다. 82년생 친구들에게 연락해도 핑계 뿐이다. 70년생 마음에 없는 말은 잠깐의 유익을 준다. 58년생 어디를 가도 금전적인 소비가 커진다. 46년생 분위기에 어울리면 약속을 잊는다. 34년생 쉬운 방법은 알찬 결실을 수확하기 힘들다.

95년생 사소한 인간관계를 중요시 생각하라. 83년생 확인하지 않는 일은 결정은 뒤로 미루어라. 71년생 싸움을 하면 자신이 가장 괴로울 뿐이다. 59년생 선량한 사람 착한 일을 하지만 나타냄은 없다. 47년생 오해를 풀지 않으면 힘든 시기를 보낸다. 35년생 화를 내면 일을 크게 그르칠 우려가 있다.

백운철학원