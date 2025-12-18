[인사] 인사혁신처 외

인사혁신처 ◆고위 공무원(국장급) 전보 △기획조정관 유승주 △인사혁신국장 박성희
중소기업중앙회 ◆본부장 전보 △경제정책본부장 김희중 △인력정책본부장 양옥석 ◆부서장 전보 △사회공헌실장 조준호 △회원지원실장 고종섭 △소상공인정책실장 황영만 △기업경영정책실장 박화선 △국제통상실장 김철우 △중소기업연구소장 김병수 △혁신정책실장 고수진 △판로지원실장 이종건 △인력정책실장 임영주 △교육지원실장 문철홍 △디지털전략실장 정부교 △정보보호센터장 김근호 △PL손해공제실장 이기중 △투자전략실장 윤위상 △비서실장 강지철 △편집국장 박승찬 △대구지역본부장 정인과 △인천지역본부장 신상홍 △충남지역본부장 유지흥 △경북지역본부장 정환식
한국농촌경제연구원 ◆보직 △AI농정연구단장 김상효 △동향분석실장 김태후 △국제농업개발협력센터장 김상현 △신산업인력연구실장 이정민 △유통혁신연구실장 한정훈
SK바이오사이언스 △원액생산실장(부사장) 조봉준
인사혁신처 ◆고위 공무원(국장급) 전보 △기획조정관 유승주 △인사혁신국장 박성희
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지