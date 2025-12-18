바닷물을 공업용수로… 서산에 담수화 시설

한국수자원공사는 하루 10만t의 서해 바닷물을 담수로 바꿔 산업단지에 공급하는 충남 서산시 ‘대산임해산업지역 해수담수화 시설’ 준공식을 18일 개최했다. 대산임해산업지역은 국내 주요 수출 산업의 생산 거점으로 안정적 물 확보가 필수적이지만, 반복되는 가뭄과 저수율 급감으로 만성적인 공업용수 부족 문제에 시달려왔다. 주요 수원인 대호지는 2012년 저수율이 한 자릿수로 떨어지며 공장 가동 중단 위기를 겪기도 했다.
이번 해수담수화 시설은 역삼투 기술로 바닷물을 담수화해 강우에 의존하던 수자원 확보 방식을 보완하고, 기후위기 시대 물 공급 불확실성에 대비하는 ‘보험’ 역할을 할 것으로 기대된다. 이날 대산 일원에서 열린 준공식에는 윤석대 한국수자원공사 사장을 비롯해 금한승 기후에너지환경부 제1차관, 국민의힘 성일종 의원, 이완섭 서산시장 등이 참석했다. 윤 사장은 “이번 준공은 기후위기 시대 지역과 산업에 지속 가능한 물 공급을 뒷받침하는 든든한 보험을 마련한 것으로, 대산임해산업지역의 안정적 성장을 이끄는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “해수담수화가 대한민국을 이끄는 새로운 성장동력으로 발전할 수 있도록 앞으로도 기술혁신과 운영역량 강화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
수공 “기후위기 시대 든든한 보험”
