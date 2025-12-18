‘미국의 그늘’ 파헤친 한국계 다큐 거장…크리스틴 최 감독 美서 별세

한국 출신의 세계적인 다큐멘터리 영화 감독인 크리스틴 최가 미국 뉴욕에서 별세했다. 향년 76세.



미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 17일(현지시간) 최 감독이 지난 7일 암 투병 중 병원에서 숨졌다고 전했다. 최 감독은 아시아계 미국인의 삶과 소외계층·사회정의 문제를 집요하게 파헤친 다큐멘터리 작품으로 거장의 반열에 오른 인물이다. 대표작으로는 1987년 작품 ‘누가 빈센트 친을 죽였는가’(Who Killed Vincent Chin?)가 있다. 1982년 미시간주 디트로이트에서 벌어진 아시아인 대상 증오범죄를 다룬 다큐멘터리로, 1988년 아카데미 장편 다큐멘터리상 후보에 올랐고, 방송계의 퓰리처상으로불리는 피버디상을 수상했다.