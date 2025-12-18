정성호 “‘YTN 민영화 취소’ 항소 포기 지휘”

“방통위 의결 부적법 판단 존중

언론 독립 중요성 재확인 계기”

국힘 “또 다시 선택적 법치” 비판

정성호 법무부 장관이 법원의 ‘YTN 민영화 승인 취소 판결’에 대해 항소 포기를 지휘했다. 정 장관은 18일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 통해 방송미디어통신위원회의 항소 포기를 지휘했다고 밝혔다. 해당 소송은 YTN 우리사주조합이 옛 방송통신위원회(현 방미통위)를 상대로 낸 행정소송이다.



정 장관은 “이번 결정은 윤석열정부 당시 방통위가 기형적인 2인 체제에서 YTN 최대주주를 유진이엔티로 변경한 의결이 절차적으로 부적법했다는 법원의 판단을 존중한 것”이라고 말했다. 그러면서 “YTN 민영화는 윤석열 전 대통령이 민간 기업을 내세워 언론을 장악하는 ‘우회적 언론장악’의 일환 아니냐는 의혹을 받아왔다”고 덧붙였다.



정 장관은 “실제로 최근 특검을 통해 2022년 윤석열 부부와 밀접한 관계를 맺어온 ‘건진법사’ 전성배씨가 통일교 측과 YTN의 민간 인수를 위한 구체적인 계획을 논의한 문자가 드러나며 의혹이 점차 사실로 확인되고 있다”고 지적했다. 이어 “비록 소송 참가인인 유진 측의 단독 항소로 재판은 계속되겠으나 이번 결정이 언론의 독립과 적법절차의 준수가 민주주의의 근간임을 천명하고 모든 권력은 이를 존중해야 함을 재확인하는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.



국민의힘은 “선택적 법치”라고 비판했다. 당 언론자유특별위원회(위원장 김장겸 의원)는 이날 성명을 통해 “언론 독립이 아니라 ‘노조 장악’”이라며 “‘대장동 항소 포기’ 논란에 이어 이재명 정권에서 권력이 유리한 쪽으로만 기울어 작동하는 선택적 법치가 또다시 현실이 된 것”이라고 주장했다.



앞서 서울행정법원 행정3부(재판장 최수진)는 지난달 28일 YTN 우리사주조합이 옛 방통위를 상대로 낸 최다액 출자자 변경 승인처분 취소소송에서 원고 승소로 판결했다.